Жители прифронтовых районов Азербайджана рассказали о последствиях обстрелов

15 октября 2020, 00:14

В результате интенсивных артиллерийских обстрелов населенных пунктов Тертерского и Агдамского районов Азербайджана есть жертвы среди мирного населения, разрушены дома и гражданская инфраструктура, рассказали местные жители. Под обстрел попала съемочная группа гостелевидения Азербайджана, пострадал водитель.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 13 октября власти Азербайджана сообщили, что число жертв среди мирного населения достигло 42. Несмотря на действующий в зоне карабахского конфликта режим прекращения огня, стороны регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Армянские военные ночью атаковали азербайджанские позиции, с утра обстреливаются Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы, сообщило Минобороны Азербайджана. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с 27 сентября погибли 43 мирных жителя, ранения получили 214 человек. Армения заявила, что азербайджанские военные ведут обстрелы по трем направлениям на линии фронта.

Утром 15 октября под обстрел попала съемочная группа государственного телевидения АзТВ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" репортер гостелевидения Эльнур Тофиг.

"В результате обстрела была разрушена школа в селе Дуярли Тертерского района. Мы поехали туда на съемки. Когда мы были там, вновь начался обстрел. Настолько мощной была стрельба, что вести съемки стало совсем опасно, поэтому мы решили покинуть село. Когда мы побежали к нашему автомобилю, осколками легко ранило нашего водителя Намига Ганбарова. Машина также была повреждена, было разбито лобовое стекло. Но, наш водитель все же смог управлять машиной. Мы еще взяли с собой раненого местного жителя, поскольку на тот момент в селе не было другого транспорта. Мы привезли его в город Тертер и передали врачам", - рассказал Эльнур Тофиг, добавив, что в течение дня обстрелы продолжались.

Интенсивному обстрелу подвергся поселок Шихарх в черте города Тертер, сообщил местный житель Ага Балаев.

"Наш поселок состоит из 34 пятиэтажных зданий, построенных для вынужденных переселенцев. Это современные здания со всеми удобствами. Однако в результате повседневных обстрелов почти все здания прострелены. Невредимыми остались три здания, которые находятся позади остальных. Здания не обрушились, однако почти все квартиры разрушены", - рассказал Балаев.

По его словам, многие жители покинули здания и перебрались в другую часть Тертера к знакомым либо уехали в соседний Бардинский район. Остальные почти все время находятся в бомбоубежищах, которые предусмотрены в этих домах, сказал мужчина.

В Исполнительной власти Тертера корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в течение дня по городу и селам района были выпущены около 520 снарядов. В результате погиб один житель, еще восемь ранены.

Утром 14 октября Тертерский район был подвергнут ракетному обстрелу и артиллерийской бомбардировке, в результате чего погиб житель Тертерского района Адават Ахдунов. Он был убит осколками снаряда, попавшего в его дом. Число мирных жителей Азербайджана, погибших с 27 сентября, составило 43 человека, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

По данным ведомства, восемь человек были ранены 14 октября при попадании снаряда во двор школы в селе Дуярли Тертерского района. Число раненых мирных жителей с начала обострения ситуации достигло 214. Разрушены 1505 частных и 66 многоквартирных домов, 77 общественных зданий, сказано в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

В Тертерском районе число убитых гражданских лиц с 27 сентября достигло 10, раненых - 49. "Сегодня (14 октября) у нас в результате обстрела была разрушена в школа селе Дуярли. Поскольку занятий в школе сейчас не проводится, никакого в здании не оказалось. Общее число разрушенных школ района достигло 13. Разрушены три детсада", - сказал представитель районной администрации корреспонденту "Кавказского узла".

Интенсивным обстрелам подверглись и села Агдамского района. "В наше село и вокруг него упало около 40 снарядов, из них четыре попали в частные дворы и повредили дома. Сегодня (14 октября) никто не пострадал", - рассказал житель села Чеменли Азер Азизов.

Также было обстреляно село Гарванд Агдамского района. "Ночь прошла спокойно. Но с рассветом начали стрелять из тяжелых орудий. Наши также открывали ответный огонь. Мы слышали разрывы снарядов и в соседних селах", - сказал житель села Самед Шамиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, местные жители соорудили убежища в дворах. "Мы соорудили убежища-землянки во дворах, накрыли их в несколько слоев твердыми материалами и засыпали землей. У нас есть там некоторые запасы продовольствия и воды", - рассказал Шамиев.

Однако, как отметил мужчина, "если люди могут уберечься в убежищах, то животных защитить невозможно". "На другом краю села в результате разрыва снаряда погибла корова. Последние два дня очень сильно обстреливают. Хорошо, что многие снаряды летят мимо села, а то жертв и разрушений было бы много", - заявил Шамиев.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 393 солдата Армии обороны и 31 мирный житель, еще 106 мирных жителей ранены. По данным Генпрокуратуры Азербайджана на 11.00 мск 14 октября, в результате обстрелов погибли 43 мирных жителя, ранены 214. Данные о боевых потерях власти Азербайджана не озвучивают, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"