Зрителей фильма о Политковской впечатлило жизнелюбие журналистки

07 октября 2020, 23:59

Сахаровский центр, где в годовщину смерти журналистки "Новой газеты" Анны Политковской прошел показ документальной киноработы «Горький вкус свободы», не смог вместить всех желающих. Фильм отлично раскрывает личность Анны Политковской, заявили участники просмотра.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 14 годовщина убийства Анны Политковской. В Сахаровском центре организован закрытый показ фильма режиссера Марины Голдовской "Горький вкус свободы", а в саду у московской редакции - памятная акция.

В годовщину убийства Политковской также была опубликована аудиоверсия ее насыщенного психологически тяжелыми сценами репортажа "Центровой из Центороя" о поездке в резиденцию Рамзана Кадырова в 2004 году и интервью, в конце которого журналистка ожидала автоматную очередь в спину. Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

Мероприятие организовано под эгидой подпроекта «Пространство кино», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из организаторов показа, автор молодежных проектов сети «Пространство Политика» Кирилл Ненашев. Он сказал, что показ собрал около 50 человек. Вместить большее число зрителей было невозможно в связи с карантином, который предусматривает ограничения для размещения слушателей. В связи с этим проводилась предварительная регистрация, пояснил Ненашев.

«Главная идея мероприятия – чтобы люди могли высказаться, задать вопросы. Наши приоритеты - плюрализм мнений и свобода слова», - рассказал он.

Среди зрителей были как молодые, так и зрелые люди. Мероприятие разделилось на две части: просмотр кино и выступление журналиста Павла Каныгина, который два года плотно работал с Анной Политковской. Желающие смогли задать вопросы журналисту, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Мы постарались максимально расширить дискуссию и поговорить о влиянии Политковской на современную журналистику. Мы пришли к выводу, что убийство журналистки не до конца отрефлексировано в современном обществе, история убийства Политковской не выходит за пределы журналистского сообщества, история освещается в определенных кругах», - указал Ненашев.

Он рассказал, что в выступлении Каныгин коснулся личности Анны Политковской. «Иногда может показаться, что Политковская была необъективна. Но оставаться объективной она никак не могла [...] когда человек ежедневно сталкивается с бедами людей, когда он видит, что им никто не помогает, когда человек работает в горячих точках, то объективность непроизвольно искажается. С другой стороны, журналист должен преподносить информацию с разных точек зрения», - пересказал Ненашев тезисы журналиста.

Каныгин особо отмечал, что не названы и не найдены заказчики Политковской: по его мнению, с ними «все хорошо» и «они прекрасно себя чувствуют», рассказал автор молодежных проектов.

По итогам выступления Каныгина было решено отказаться от принятия манифеста или резолюции. Требований к властям и правоохранителям также выдвинуто не было.

На показ кино должен был приехать главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, но еще до начала мероприятия он сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что не сможет посетить показ в связи с тем, что его редакция проводит свое мероприятие. Не прибыли и родственники Политковской.

На показе было много молодых людей из числа организаторов мероприятия, членов сети «Пространство политика». «Фильм [...] отлично раскрывает личность Анны Политковской, и ты начинаешь понимать, как важна жизнь. Современная молодежь очень интересуется теми событиями, историей произошедшего. Самым ярким моментом фильма для меня была сцена с отравлением Анны», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» слушатель один из организаторов просмотра Максим Шульга.

Журналистка "Новой газеты" Анна Политковская была госпитализирована по дороге на Северный Кавказ с тяжелейшим отравлением, ее доставили в Москву. Политковской стало плохо в самолете, летевшем в Ростов-на-Дону, откуда она собиралась отправиться в Северную Осетию. У нее серьезно поражены неизвестным токсином почки, печень и эндокринная система, сообщил 6 сентября 2004 года редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

«Самым сильным для меня стал момент, когда показывали процесс пробуждения Политковской в госпитале. У нее сохранялось жизнелюбие. Тогда она находилась если не в критическом состоянии, то отходила от отравления. Во всей этой истории меня, прежде всего, интересует вопрос социальной травмы общества и культурный контекст», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Артем Берлин.

Матильда Мокина отметила, что смотрела фильм дважды. "Это профессиональное – я по образованию кинематографист, закончила режиссерский факультет, меня очень интересует документальное кино, поскольку оно связано с реальностью. Со временем мне стала важна и политика. Я не могла находиться в стороне от того, что происходит в стране. Самый терзающий момент – съемка в селах, когда видно, как горит дом. Маленький мальчик смотрит на него, и у него выражение полной безысходности. Становится ясно, насколько важно кино, насколько важно то, что делала Политковская», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Лом-Али Гайтукаев, признанный судом организатором преступления, получил пожизненный срок, однако заказчик убийства определен не был. По одной из версий, к организации и осуществлению убийства причастно руководство Чечни. Кадыров, давая интервью Политковской, напрямую называл ее "врагом", говорится в статье "Убийство Анны Политковской", размещенной на "Кавказском узле".