Москвичи почтили память Политковской у здания редакции «Новой газеты»

07 октября 2020, 22:26

У здания редакции «Новой газеты» в Москве прошла акция памяти Анны Политковской, убитой 14 лет назад. С различными плакатами у памятного знака журналистке поочередно простояли пять человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 14 годовщина убийства Анны Политковской. Начало акции памяти журналистки в саду у московской редакции "Новой газеты", расположенной в Потаповском переулке, было запланировано на 18.00 мск. Кроме того, в Сахаровском центре организован закрытый показ фильма режиссера Марины Голдовской "Горький вкус свободы".

Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

На сегодняшнюю акцию у здания редакции «Новой газеты» собрались 10-15 человек - в основном молодые москвичи, интересующиеся политикой, читатели ресурса «Бессрочный протест». Организатором акции стала активистка Яна Федорова. Идея организовать такую акцию, как рассказала Яна Федорова корреспонденту «Кавказского узла», появилась у нее в прошлом году.

«Тогда мне не удалось ничего найти, и я просто встала в одиночный пикет на Пушкинской площади. В этом году я оказалась больше вовлечена в политическую жизнь, чем ранее, и решила сама известить людей об акции через ресурс «Бессрочный протест», разместив анонс вчера (6 октября) вечером», - отметила активистка.

Примерно в 18.25 мск собравшиеся на акцию поочередно выходили в одиночный пикет у бронзовой мемориальной доски на здании редакции «Новой газеты». Всего с различными плакатами у памятного знака Политковской один за другим простояли пять человек, начиная с Яны Федоровой. Полиция вела себя корректно, ограничившись проверкой документов.

Около 18.55 мск к собравшимся ненадолго присоединился главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, вышедший из здания редакции по своим делам. Он рассказал, что в этом году редакция решила не организовывать каких-то массовых акций ко дню убийства Политковской.

Акция завершилась возложением цветов к памятному знаку журналистке примерно через час после ее начала.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов. К разным срокам лишения свободы были приговорены братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков. Глава Чечни Рамзан Кадыров и представитель Следкома Дмитрий Довгий предположили, что заказчиком убийства является Борис Березовский. Сам Березовский отверг связь с преступлением, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", размещенной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой размещаются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.