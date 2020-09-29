Военные эксперты назвали риски для России в обострении карабахского конфликта

29 сентября 2020, 04:30

Азербайджан заранее готовился к операции в зоне карабахского конфликта, считают опрошенные "Кавказским узлом" российские военные эксперты. По их мнению, быстро остановить разгоревшееся противостояние не удастся, но Россия может вступить в военные действия только в том случае, если границу Армении пересечет турецкая армия.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. Власти Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные стремятся уничтожить объекты инфраструктуры. Армия обороны оставила некоторые позиции в направлении Талыша, но за ночь отбила часть из них, заявило карабахское Минобороны. Армения и Азербайджан озвучили взаимные обвинения в использовании боевиков из Сирии.

По данным военных ведомств Нагорного Карабаха и Армении, погиб 31 военнослужащий, еще около 200 получили ранения. Есть жертвы и среди мирных жителей: погибла женщина с несовершеннолетней внучкой, около 30 человек ранены. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли пятеро мирных жителей и ранены еще 19. Минобороны Армении утверждает, что после ночных боев на отбитых Армией обороны позициях остались тела десятков азербайджанских военных, но Минобороны Азербайджана эту информацию не подтвердило.

Военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр считает начало боевых действий в зоне карабахского конфликта спланированное событием.

«Конечно, это спланированная операция. Для разработки таких широкомасштабных военных операций необходимо длительное время. У Азербайджана этот план был давно, он не был составлен за несколько дней до начала боев», - сказал он 28 сентября корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт не видит прямой связи между началом боевых действий и участием Армении в учениях "Кавказ-2020", в которых отказался участвовать Азербайджан, ограничившись лишь отправкой двух наблюдателей.

21 сентября на юге России, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии начались учения "Кавказ-2020", к которым присоединились около тысячи военнослужащих из шести стран: Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Минобороны России рапортовало о привлечении к учениям 80 тысяч человек. Азербайджан и Индия от приглашения на учения отказались. Отказ Азербайджана от участия в учениях связан, в частности, с июльским обострением ситуации на границе, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

«Наоборот, говорили, что эти учения будут уроком для Азербайджана и Турции, чтобы те ничего не предпринимали. Но, видимо, это не помогло. Прямой связи я не вижу. Просто совпало, что они напали после того, как учения завершились», - отметил он.

По его мнению, тот факт, что в Нагорном Карабахе и Армении объявлена всеобщая мобилизация наряду с военным положением, а в Азербайджане – частичная мобилизация, может нанести серьезный ущерб экономике стран.

«Когда здоровые мужчины от 17 до 50 лет мобилизуются, это наносит серьезный ущерб экономике. Фактически это очень дорого стоит. На это надо решиться. Объявление всеобщей мобилизации говорит о серьезных намерениях воевать до победного конца», - пояснил Фельгенгауэр.

Военный эксперт уверен, что, в отличие от событий 2016 года, когда боевые действия продлились всего несколько дней, и в результате посредничества Москвы было установлено перемирие, в этот раз война продлится дольше.

В апреле 2016 года произошло четырехдневное обострение карабахского конфликта. После этого стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние продолжилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

«Однозначно боевые действия будут значительно дольше, чем в 2016 году. Это очевидно. В принципе, в любой момент можно ожидать об объявлении прекращения военных действий, но все указывает на то, что пока этого не будет. Тогда Москве быстро удалось уговорить стороны пойти на мир. И в этот раз Кремль будет просить, требовать прекратить огонь, установить перемирие, но, как видим, стороны не слушаются», - считает Фельгенгауэр.

По его мнению, в случае продолжения полномасштабных военных действий для России возникнут политические риски.

«Есть серьезные политически риски для РФ. Москва рассматривает Закавказье как свою зону влияния, а тут вот такое безобразие. Кроме того, возможна дальнейшая эскалация конфликта с вовлечением в него соседних стран, например Турции. Это большая опасность, поскольку Турция – давний противник России в этом регионе. Не исключено, что локальная война может перерасти в региональную войну. Тогда уже России придется вступить в военные действия на стороне Армении. Это будет неизбежно в случае вовлечения Турции в военные действия», - подчеркнул он.

Боевые действия в зоне конфликта продлятся еще долго

Член Экспертного совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев также считает, что операция Вооруженных сил Азербайджана была заранее спланированной.

«Конечно, это не спонтанная операция. Для составления плана и проведения такой операции нужно достаточно долгое время. Эта операция готовилась сразу же после июльских столкновений, когда были столкновения на армяно-азербайджанской границе. Я не вижу прямой связи между началом боевых действий и участием Армении в учениях "Кавказ-2020", где не было азербайджанской стороны. Мне кажется, это роли не сыграло», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

12 июля обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. С 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек (35 военнослужащих, двое полицейских и мирный житель). Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно.

Азербайджан объявил частичную, а не всеобщую мобилизацию, поскольку посчитал, что может справиться имеющимися силами, предположил он. "Они посчитали, что имеют достаточно сил, что выполнить операцию, проводить атакующие действия. А Нагорный Карабах решил, что нужно защищаться всей общиной", - отметил военный эксперт.

Перенджиев уверен, что нынешние боевые действия отличаются от событий 2016 года. "Сейчас операции широкомасштабные и долгосрочные. Не думаю, что они завершатся через несколько дней. Даже если Москва вновь станет играть посредническую роль, как тогда. Тогда Москве удалось уговорить Алиева пойти на переговоры. Сейчас он не хочет идти на переговоры. Москва пока не может уговорить его. Пока у Азербайджана есть передвижение по Карабаху, Алиев не пойдет на переговоры. Поэтому боевые действия ещё долго продолжатся", - подчеркнул он.

Он не согласен с мнением, что для России есть какие-то риски в случае полномасштабных военных действий. «Для России нет никаких рисков. Для этого и Россия проводила учения, чтобы ситуация в регионе не вышла из-под ее контроля. В регионе не будет региональной войны, только военные действия между участниками конфликта. Есть риск только в одном случае - если Турция нападет на Армению. Тогда случится российское военное вмешательство. Но Россия берет на себя обязательство не допустить вмешательство третьих стран в этот конфликт», - уверен он.

Остановить войну могут Россия и Турция

Операция ВС Азербайджана было хорошо подготовлена, считает директор Института стран СНГ, полковник запаса Владимир Евсеев.

«Азербайджан заранее готовился к этой операции. Заранее было увеличено численность вооруженных сил, проведена частичная эвакуация жителей их населенных пунктов, где проводится операция. К этому готовились около двух месяцев после столкновений в июне этого года. Учения «Кавказ-2020», участие в них Еревана и неучастие Баку не повлияли на эту операцию. Но и армянская сторона была готова к этой операции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Эксперт считает, что объявленная в Армении и Нагорном Карабахе всеобщая мобилизация связана с численностью населения. «У Азербайджана больше населения, и мобилизацию надо было провести не полную. А у армянской стороны другая ситуация - меньше населения, поэтому объявили всеобщую мобилизацию. Кроме того, сейчас боевые действия будут не краткосрочными, как в 2016 году. Война продлится больше 10 дней. В этот раз Москве не удастся добиться успеха и установить перемирие между сторонами. Впервые с 1994 года был нанесен удар по Степанакерту. Это говорит о том, что действия будут широкомасштабными и продолжительными. Остановить войну смогут Россия и Турция. Последняя просто должна не помогать Азербайджану», - заявил он.

В качестве рисков для России эксперт назвал нарушение границ республики Армении ВС Турции. «В этом случае России придется вмешаться в военные действия. У Армении и России есть совместная группировка войск. Она будет задействована, если Турция нарушит границы Армении», - сказал он.