Приговор сыну Лизан Исаковой вызвал недоумение в Чечне

25 сентября 2020, 11:05

Лизан Исакова и ее сын Хазбулат приговорены к одинаковому наказанию по делу о мошенничестве со статусом инвалида, хотя роль ее сына в необоснованном получении помощи властей была вторичной, предположили некоторые пользователи Instagram и жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Старопромысловский райсуд Грозного приговорил Лизан Исакову и ее взрослого сына Хазбулата к четырем годам колонии общего режима, признав их виновными в мошенничестве со статусом инвалида.

Лизан Исакова в апреле 2019 года обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с просьбой о помощи. Она указала, что парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя спикер парламента Чечни Магомед Даудов распорядился улучшить условия ее жизни еще в 2017 году. 3 июля 2019 года Исакова и ее сын были арестованы по подозрению в мошенничестве. Женщине была оказана помощь в ремонте квартиры и ее обустройстве, сумма ущерба, нанесенного Исаковыми фонду социальной поддержки населения Чечни, составила 1,26 миллиона рублей. Установить, что Лизан Исакова не инвалид, удалось благодаря камерам видеонаблюдения, с разрешения суда установленным в ее квартире, сообщила ЧГТРК "Грозный".

Лизан Исакова в суде отказалась признавать вину, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни. Помимо четырех лет колонии, Исаковой и ее сыну назначено последующее ограничение свободы на один год, добавил он.

Публикация о приговоре Исаковой и ее сыну, размещенная на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram, набрала к 11.00 мск 87,9 тысячи просмотров, под ней опубликовано 279 комментариев. В Instagram-паблике "ЧП Чечня", насчитывающем 147 тысяч подписчиков, сообщение о приговоре набрало 1019 отметок "нравится" и 91 комментарий.

Авторы большинства комментариев, посчитав вину осужденных доказанной, поддержали решение суда. При этом некоторые пользователи выразили сочувствие сыну Исаковой. "Она разрушила жизнь своему сыну", - написал, в частности, sokol_259, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Бедный парень", - написал 45__95. "Парня мне жалко и женщину, может, простить их", - предложила evangeline666666.

Некоторые посетители Instagram-паблика "Чечня Лайф", насчитывающего 333 тысячи подписчиков, сочли наказание слишком суровым. "Слишком суровое наказание. Могли бы штрафом обойтись", - написал, в частности, пользователь summaia661, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "За парня обидно", - написал на чеченском языке ne_izve_stno_95, слова которого также перевел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Пользователь shoroomeugenekaraganda напомнил, что для получения помощи Исаковой нужно было подтверждение инвалидности. "Интересно, кто ей давал справки о её болезни? Заключение врачей должно быть, как она могла получить госпомощь без этих справок? А если были такие справки, значит, и врачей нужно привлечь", - написал он.

После обращения Лизан Исаковой в ПЦ "Мемориал" правозащитники делали запрос в официальные органы Чечни и получили информацию, что женщина признана инвалидом, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Галина Тарасова. По ее словам, в сообщении на сайте парламента Чечни также была информация, что Исакова признана инвалидом, "обращалась за помощью к властям", и "были даны поручения об оказании помощи".

В деле Лизан Исаковой "осталось много вопросов", согласился и сотрудник одной из общественных организаций Чечни Адлан. "Сам [спикер парламента Чечни Магомед] Даудов, как указывалось, ей помогал, другие чиновники, и несколько лет никто как бы не замечал, что вовсе она не парализованная, а потом неожиданно так все вскрылось. Где она проходила комиссию, и кто назначил ей инвалидность, об этом тоже молчок... Ну и, конечно, непонятен чрезмерно суровый приговор сыну", - сказал Адлан корреспонденту "Кавказского узла".

"Жаль ее сына. Парень достаточно молод, и не следовало ломать ему жизнь и превращать в зека. Вряд ли тюрьма положительно на него повлияет. Ему следовало бы дать условный срок", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" местный активист Идрис.

Напомним, дело Лизан Исаковой стало для властей Чечни поводом для упреков в адрес ПЦ "Мемориал". В частности, 2 июля 2019 года первый замдиректора ЧГТРК "Грозный" Ильман Вахидов в эфире телеканала выразил уверенность, что "Мемориал" знал о реальном состоянии здоровья Исаковой и использовал ее, "чтобы очернить деятельность государственных органов". Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов напомнил, что справку об инвалидности Лизан Исакова получила от Минздрава Чечни, и предположил, что цель телесюжета - очернить "Мемориал".

В репортаже от 6 июля 2019 года Исакова заявила, что представитель "Мемориала", зная, что она не является инвалидом, просил ее притворяться. Адвокат "Мемориала" Галина Тарасова назвала обвинения в адрес правозащитников абсурдными. "Вместо того чтобы разбираться с самой ситуацией: обоснованно ли присвоена инвалидность, кем и почему, имела или нет она право на льготы, причинила ущерб своими действиями или нет - разворачивается кампания (против правозащитников)... правозащитная деятельность преподносится как вредительство", - сказала она.