Рост числа случаев заражения COVID-19 в Аджарии привел к нехватке мест в больницах

24 сентября 2020, 10:45

Пациенты, у которых заражение COVID-19 не сопровождается симптомами, будут лечиться дома, объявил 23 сентября Минздрав Аджарии. В стационарах уже не хватает коек для пациентов с коронавирусом, подтвердили врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", в связи с резким скачком числа случаев COVID-19 власти Аджарии увеличили количество больниц для пациентов с коронавирусом. Для работы с пациентами с коронавирусом переоборудованы восемь госпиталей. Их общая вместимость составляет 600 койко-мест. Рост числа заражений в регионе не вызвал паники среди местных жителей.

В Грузии к 23 сентября число зараженных COVID-19 за период пандемии составило 4140, умерли 25 пациентов, следует из данных правительственного сайта StopCov.ge. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О переводе бессимптомных больных коронавирусом в Аджарии на домашнее лечение сообщила глава Минздрава региона Нино Нижарадзе 23 сентября на пресс-конференции в Батуми. "Если ПЦР-тест выявит у человека коронавирус, но при этом не будет каких-либо симптомов, то он будет оставлен дома с условием, что он будет находиться в изолированном помещении", – сказала министр. Однако пожилые, беременные, дети и пациенты с хроническими заболеваниями подлежат обязательной госпитализации, отметила она.

Окончательная форма нового протокола лечения бессимптомных больных коронавирусом, которая предполагает домашнее лечение, еще не разработана, отметила замдиректора Центра общественного здравоохранения Нона Эпадзе. "Процесс лечения на дому начался два дня назад, это однозначно легкие и бессимптомные случаи", – сказала она.

Вспышка коронавируса в Аджарии связана с наплывом туристов, считает председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе. "Мы имеем дело со вспышкой коронавируса в Аджарии, где сконцентрировалось много людей из-за развития внутреннего туризма и устремившихся на море жителей других регионов в период летних отпусков", – сказал 23 сентября в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" Зоидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Врачи объяснили ввод амбулаторного лечения нехваткой мест в больницах

Больницы в Грузии могут не выдержать количества поступлений новых зараженных коронавирусом, считает бывший руководитель клиники для больных коронавирусом "Медальфа" Леван Антадзе. "Более ста человек каждый день выявляется. Если не ввести правильное распределение больных, то больницы просто не выдержат", – сказал Леван Антадзе корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен менеджер Республиканской больницы Батуми Георгий Кикабидзе. "Пока мы не получали нового протокола, но если все правильно распределить, то это нам позволит правильно управлять процессом лечения. Это не уменьшит нагрузку на врачей, но позволит оставить в больнице места для тяжелых и средних больных", – сказал Кикабидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, перевод бессимптомных больных на домашнее лечение был ожидаемым. "Сначала была директива держать бессимптомных больных в больнице неделю, потом сократили до пяти дней, потом – до четырех", – сказал Кикабидзе.

Пациенты, у которых подтвердились тесты на коронавирус, поступают в Республиканскую клиническую больницу в Батуми, где проходят дополнительные обследования. "Если нет воспалительных процессов в легких и другие анализы в норме, мы переводим пациента в больницу", – пояснил Кикабидзе.

Если в течение суток у пациента не наблюдается никаких симптомов, то он переводится на домашнее лечение. Этот формат позволяет освободить новые места в клинике, пояснил врач. "У нас было забито все. Все 170 коек на трех этажах, в том числе 20 коек в приемном отделении неотложной помощи, которое нам тоже пришлось переоборудовать под больных коронавирусом", – сказал Кикабидзе.

Врач также рассказал, что из-за возросшего числа случаев COVID-19, у лаборантов образовалась очередь из анализов, которые ожидают исследований. "Раньше мы получали ПЦР-анализ в течение нескольких часов, а теперь нужны сутки или двое", – отметил Кикабидзе.

Руководитель клиники "Медальфа" в Батуми Инга Хозреванидзе заявила, что указаний о переходе на амбулаторное лечение не поступало. "Я не думаю , что нас это коснется. У нас и так все 64 койки заняты в больнице. И теперь будут поступать средние или тяжелые, скорее всего, так что мы, наверное, останемся работать в авральном режиме", – сказала Хозреванидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Медработник призвала жителей к соблюдению санитарных норм

По словам главы Минздрава Грузии Нино Нижарадзе, несмотря на рост числа больных с коронавирусом, ситуация остается под контролем. "Никакой причины для паники нет, эти цифры в пределах нормы. Продолжают работать кафе, рестораны, просто необходимо соблюдать правила социального дистанцирования", – сказала Нижарадзе корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь врач Георгий Кикабидзе напомнил о необходимости соблюдения профилактики. "Молодые люди переносят болезнь легко. Опасность коронавирус представляет только для хронических больных с сахарным диабетом, ишемией, инсультом, аритмией и прочими заболеваниями. Лично я уже три месяца никуда не хожу, где повышен риск заражения, потому что работаю в больнице, но своих друзей не отговариваю от встреч за столом. Главное – держаться на расстоянии и носить маску в общественных местах", – говорит Георгий Кикабидзе "Кавказскому узлу".

Врач Инга Хозреванидзе отметила мужество медработников, которые, несмотря на тяжелый график работы и опасность заразиться, продолжают работать с пациентами с коронавирусом. "Я сама работала в марте-июле сверх графика, я знаю, каково это. Так что те, кто остался на работе, проявили характер и верность своей профессии", – сказала она.

Георгий Кикабидзе отметил, что не все врачи остались верными своей профессии. "Некоторые отказались работать в этот период, но те, кто остался – это все равно, что пойти добровольно на войну. Люди работают по несколько суток, долгое время не снимают маски, они задыхаются. Устают, рискуют здоровьем. Но тем не менее, наши сотрудники остаются на местах – медсестры, терапевты, хирурги. Они продолжают оперировать даже больных коронавирусом", – сказал Кикабидзе.

Власти Грузии допустили перенос начала учебного года на фоне вспышки COVID-19

Из-за роста числа заражений коронавирусом власти Грузии рассматривают перенос начала учебного года с 1 на 15 октября, сообщил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. "Если мы сумеем стабилизировать ситуацию так, что количество инфицированных за сутки будет в пределах 200, то школы и детсады возобновят работу с 1 октября. Если мы не удержим текущую ситуацию, то, возможно, соответствующие структуры и Минобразования рассмотрят возможность переноса начала их работы еще на две недели", – привело 22 сентября слова Тенгиза Церцвадзе издание "Палитра".

Замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния подтвердила возможность переноса начала учебного года. Однако, по ее словам, этот вопрос пока не актуален. "Что касается даты начала учебы, то сегодня по этому поводу не было принято какого-то нового решения. Если такое решение будет принято, мы, конечно, проинформируем вас", – привело 22 сентября слова заместителя министра издание "Палитра".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".