Восемь больниц переведены на особый режим работы в Аджарии

23 сентября 2020, 06:24

Для лечения больных COVID-19 в Аджарии определены восемь больниц, где предусмотрены 600 койкомест. Рост числа заражений не вызвал паники среди местных жителей.

Как сообщал "Кавказский узел", до 1 июля пациенты с коронавирусом, лечившиеся в Аджарии, поступали в батумскую клинику "Медальфа". Затем они были переведены в новый корпус Республиканской больницы в Батуми, где для больных COVID-19 было отведено 89 коек, а "Медальфа" стала работать в обычном режиме. В Минздраве Грузии 8 июля сообщили, что в резерве остались три больницы, в которых могут быть организованы дополнительные места на случай массового заболевания - "Медальфа", Инфекционная больница и клиника "Эмердженси".

В Грузии к 22 сентября число зараженных за период пандемии составило 3913. 22 пациента с COVID-19 умерли. На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Наибольшее число зараженных за сутки выявлено в Аджарии

За последние сутки в Грузии были зарегистрированы 218 новых случаев заражения коронавирусом. 137 из них выявлены в Аджарии, 47 - в Тбилиси и 26 - в Имерети, шесть - в Самегрело-Земо Сванети, два - в Гурии, сообщила заведующая боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе в эфире "Общественного вещателя".

С 12 сентября больные начали вновь поступать в больницу "Медальфа", а с 13 сентября - еще и в батумский роддом. 14 сентября число больниц, принимающих пациентов с COVID-19, увеличилось до шести, говорится в сообщении на сайте Минздрава Аджарии.

Сегодня восемь больниц в Аджарии переведены в режим работы исключительно с больными COVID-19, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве здравоохранения Аджарии.

"В настоящее время у нас в резерве есть 600 койкомест в восьми больницах. Кроме того, оборудовано шесть карантинных зон для приема людей на карантин. На ближайшие дни этого хватит для приема пациентов", - заявила пресс-спикер министерства здравоохранения Аджарии Лизи Тедорадзе.

По ее мнению, "оснований для паники нет". "В Аджарии продолжают работать кафе, бары и гостиницы, однако усилены меры безопасности", - отметила Тедорадзе.

Вирусолог Ната Шубладзе считает, что новая статистика по COVID-19 связана с более широким тестированием. "Во-первых, увеличение числа выявленных случаев во многом может быть обусловлено тем, что более широко начали применять тестирование - с 17 августа оно проводится на улицах Батуми в специально оборудованных палатках. Больше людей проходит контроль. Кроме того, несмотря на то, что мы еще изучаем этот коронавирус, стало понятно, как лечить его. Все зависит от того, как слаженно смогут работать медицинские учреждения", - сказал Шубладзе корреспонденту "Кавказского узла".

22 сентября стало известно, что Национальный центр по контролю заболеваний Грузии принял решение установить в Тбилиси палатки для проведения бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.

Заместитель директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нона Эфадзе сообщила, что большинство зараженных контактировали с инфицированными ранее.

Она расказала, что в батумском роддоме проходят лечение 22 роженицы с COVID-19. Кроме того, в клинику поступил один новорожденный с подозрением на коронавирусную инфекцию, сказала Эфадзе в эфире "Рустави 2".

По словам директора клиники Нугзара Папава, ни у одной из пациенток нет пневмонии, их состояние удовлетворительное.

Батумцы связали всплеск заражений с наплывом туристов

Бывший директор клиники "Медальфа" Леван Антадзе отметил, что проблемой остается нехватка врачей. "Врачи работают в авральном режиме, людей не хватает", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Антадзе, после первой волны коронавируса, пик которого пришелся на апрель 2020 года, правительство Грузии не смогло подготовиться ко второй волне.

"Нужно было разработать протоколы амбулаторного лечения. У более чем половины пациентов коронавирус протекает без симптомов или в очень легкой форме. Поэтому, многих можно не держать в больнице, а отправлять домой, обеспечивая им режим изоляции и оказание своевременных медицинских процедур", - сказал он.

Антадзе считает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от организованности системы здравоохранения.

"К сожалению, только сейчас правительство приступило к тренингам, на которых врачам рассказывается, как обслуживать пациентов в условиях амбулаторного лечения. Это надо было делать еще летом. Кроме того, сейчас главное - избежать того, чтобы сами больницы не стали источником заражения, поэтому необходимо усилить меры безопасности для медперсонала", - заявил Антадзе.

Главный врач республиканской больницы Соломон Путкарадзе сообщил, что на сегодняшний день часть больных проходит лечение в специально оборудованных отелях.

"Это не является амбулаторией, строго говоря. Больные находятся в отелях, которые оборудованы как временные госпитали, и к ним обеспечен постоянных доступ врачей и медсестер", - сказал Соломон Путкарадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Батуми, опрошенные "Кавказским узлом", не испытывают тревоги относительно роста числа заражений коронавирусом.

"Люди вполне нормально ходят [по улицам] и ведут свою обыденную жизнь. Нас больше интересуют сейчас политические процессы, подготовка к выборам", - отметил батумец Алеко Милорава.

"Мы так думаем, что всплеск заражения произошел из-за наплыва туристов из Тбилиси в августе. Но ничего страшного - это время мы как-то пережили, претерпели, а сейчас ритм жизни приходит в прежнее русло. Так что город живет обычной жизнью", - заявил житель Батуми Николай Рухадзе.

"Ну, конечно, все это неприятно, но из-за этого впадать в панику нет смысла. Наш ресторан, например, продолжает работать, к нам приходят люди, так что вируса никто не боится", - считает менеджер клуба Гавана Шорена.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".