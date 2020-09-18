На передовой позиции армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении. https://mil.am/hy/news/8366

18 сентября 2020, 08:48

Азербайджан насчитал 38 обстрелов в зоне конфликта за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении 38 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября Азербайджан насчитал 30 обстрелов со стороны Армении.

С 17 по 18 сентября подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби и Асрик Джырдахан Товузского района, сказано в сегодняшнм сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

О перемирии в зоне карабахского конфликта стороны объявили после обострения вооруженного противостояния в апреле 2016 года, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". Несмотря на это, в первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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