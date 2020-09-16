Азербайджанскому оппозиционеру Сулейманову отказано в переводе под домашний арест

16 сентября 2020, 10:48

Суд в Баку оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на отказ в переводе под домашний арест активиста Партии Народного фронта Азербайджана Бабы Сулейманова, обвиняемого в связи с акцией 15 июля в Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку прошло несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. 1 августа Партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) сообщила, что число ее активистов, задержанных после митинга, возросло до 48. Уголовные обвинения после акции предъявлены 37 активистам, в том числе 16 членам ПНФА, среди которых - Баба Сулейманов.

Обвинения активистам предъявлены по статьям УК Азербайджана об уничтожении или повреждении имущества (186.2.1), в том числе путем поджога или взрыва (186.2.2), нарушении общественного порядка (233), сопротивлении представителю власти (315.1), причинении вреда здоровью должностному лицу (127.2.1). Санкции по статье 233, а также по статье 315.1 - до трех лет лишения свободы, по ст.ст.186.2.1 и 186.2.2 - до семи лет, по ст.127.2.1 - до пяти.

Баба Сулейманов был арестован 21 июля. В Бакинском апелляционном суде (БАС) 15 сентября состоялось рассмотрение жалобы на отказ в переводе активиста Сулейманова под домашний арест по состоянию здоровья. Как рассказала адвокат Зибейда Садыгова, после ареста у Сулейманова периодически происходят сердечные приступы, в связи с чем его на время госпитализировали в лечебное учреждение.

"Баба Сулейманова жалуется на сердечные боли. Его госпитализировали в лечебное учреждение, оказывали медицинскую помощь. Но дело в том, что в условиях СИЗО, где замкнутое пространство, нехватка чистого воздуха, лечение не может быть эффективным. Мы обращались в суд первой инстанции, представляли медицинские документы, но тщетно. Насиминский районный суд отказал в переводе Сулейманова под домашний арест, поэтому мы подали апелляционную жалобу", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, защита обосновала апелляционную жалобу состоянием здоровья Сулейманова и тем, что следствие уже завершено.

"Представитель прокуратуры выступил против. Он мотивировал свою позицию тем, что Сулейманов, находясь на свободе, может скрыться. Мы же указали на то, что документы, подтверждающие личность Сулейманова, его паспорт находятся у следственного органа, есть запрет на выезд моего подзащитного из страны. В такой ситуации побег нереален. Тем более, что из-за карантинного режима границы Азербайджана закрыты. Да и сам Баба Сулейманов не заинтересован скрываться. Он не считает себя виновным и намерен добиваться в суде оправдания", - заявила Садыгова.

С другой стороны, как отметила адвокат, потерпевшими по делу признаны сотрудники полиции, и Сулейманов никак не может оказать на них давление, оставаясь на свободе. Однако БАС оставил жалобу без удовлетворения, сказала она.

Зибейда Садыгова сообщила, что защита вновь поставит вопрос об изменении меры пресечения, когда начнется рассмотрение дела в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Мать Бабы Сулейманова Сабига Пашаева также заявила о проблемах со здоровьем сына.

"После ареста у Бабы начались сердечные приступы. Сокамерники в СИЗО настойчиво просили оказать ему медицинскую помощь. Только 5 августа моего сына перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Но его полностью не вылечили. У него в день несколько раз происходят сердечные приступы. Если бы его отпустили, мы сами привлекли бы врачей для эффективного лечения и скорейшего выздоровления", - заявила Пашаева корреспонденту "Кавказского узла".

В БАС подтвердили информацию об отклонении жалобы Сулейманова. Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".