Журналист Асадли освобожден из тюрьмы в Азербайджане

09 сентября 2020, 07:24

В Азербайджане региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли, признанный ранее правозащитниками политзаключенным, вышел на свободу после отбытия трехлетнего тюремного срока по делу о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли был осужден на три года. Защита обжаловала решение суда. 30 октября 2017 года, в ходе предварительного рассмотрения жалобы, суд отказал защите в новом судебном следствии и отклонил ходатайство об освобождении журналиста из-под стражи. В апреле 2019 года отбывший половину своего срока Зия Асадли обратился в суд с заявлением об условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2017 года Зия Асадли был осужден на три года. По версии следствия, он ударил мобильным телефоном по голове администратора чайханы. Сам Асадли назвал уголовное преследование местью силовиков за репортаж о протестах жителей Нефтчалинского района Азербайджана.

Отбыв трехлетний срок тюремного заключения региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли вышел на свободу, сообщило 8 сентября агентство "Туран".

Журналист был арестован в сентябре 2017 года и осужден на три года Биласуварским судом по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана.

Зия Асадли был осужден несмотря на наличие инвалидности второй степени, и то, что он является отцом двух детей, сообщило 8 сентября издание Massa.az.

Правозащитники признали Зию Асадли политзаключенным, назвав истинной причиной ареста его публикации о произволе чиновников в разных районах Азербайджана. В опубликованном в августе отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана", Зия Асадли находился в списке политзаключенных в группе "Журналисты".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Документы организаций" содержится обновляемый поименный список политзаключенных в Азербайджане.