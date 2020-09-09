Корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли. Фото: https://voskanapat.info/?p=22243&l=ru

09 сентября 2020, 07:24

Журналист Асадли освобожден из тюрьмы в Азербайджане

В Азербайджане региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли, признанный ранее правозащитниками политзаключенным, вышел на свободу после отбытия трехлетнего тюремного срока по делу о хулиганстве.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2017 года региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли был осужден на три года. Защита обжаловала решение суда. 30 октября 2017 года, в ходе предварительного рассмотрения жалобы, суд отказал защите в новом судебном следствии и отклонил ходатайство об освобождении журналиста из-под стражи. В апреле 2019 года отбывший половину своего срока Зия Асадли обратился в суд с заявлением об условно-досрочном освобождении.

В сентябре 2017 года Зия Асадли был осужден на три года. По версии следствия, он ударил мобильным телефоном по голове администратора чайханы. Сам Асадли назвал уголовное преследование местью силовиков за репортаж о протестах жителей Нефтчалинского района Азербайджана.

Отбыв трехлетний срок тюремного заключения региональный корреспондент газеты "Азадлыг" Зия Асадли вышел на свободу, сообщило 8 сентября агентство "Туран".

Журналист был арестован в сентябре 2017 года и осужден на три года Биласуварским судом по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия) УК Азербайджана.

Зия Асадли был осужден несмотря на наличие инвалидности второй степени, и то, что он является отцом двух детей, сообщило 8 сентября издание Massa.az.

Правозащитники признали Зию Асадли политзаключенным, назвав истинной причиной ареста его публикации о произволе чиновников в разных районах Азербайджана. В опубликованном в августе отчете союза "За свободу политзаключенных Азербайджана", Зия Асадли находился в списке политзаключенных в группе "Журналисты".

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", опубликованы на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказским узлом" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане". В разделе "Документы организаций" содержится обновляемый поименный список политзаключенных в Азербайджане.

Примечание:

"Суд отказался дорасследовать "Нардаранское дело", "Правозащитники обновили список политзаключенных в Азербайджане", "Силовики в Нардаране сорвали религиозное мероприятие местных жителей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 сентября 2020, 08:30

  • Житель Дагестана обвинен в экстремизме

    Следователи завершили дело в отношении 35-летнего жителя Бабаюртовского района, обвиняемого в причастности к ячейке экстремистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра"*, сообщило 8 сентября управление Следкома по Дагестану.

09 сентября 2020, 08:10

09 сентября 2020, 06:29

  • 1 Житель Ейска оштрафован за комментарий о Путине

    Отец троих детей из Ейска Николай Макухин должен выплатить 30 тысяч рублей по решению суда, признавшего его виновным в публикации оскорбительного для общества и власти комментария с упоминанием президента России Владимира Путина.

09 сентября 2020, 05:31

09 сентября 2020, 04:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи