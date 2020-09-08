Азербайджан насчитал 57 обстрелов со стороны Армении

08 сентября 2020, 08:50

Армянские военные 57 раз обстреляли позиции азербайджанской армии, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября Азербайджан зафиксировал 50 обстрелов со стороны Армении за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 57 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Агдам Товузского района.

Карабахский конфликт обострился в апреле 2016 года. После нескольких дней активных боевых действий стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

В июле произошла эскалация конфликта на границе Армении и Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 человек - военные и один мирный житель, а также четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".