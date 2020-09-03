Число больниц для больных COVID-19 увеличено на Ставрополье

03 сентября 2020, 06:56

Из-за возросшего числа пациентов с коронавирусом власти Ставрополья приняли решение перевести пять больниц на работу с зараженными COVID-19, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по числу болеющих коронавирусом. С 18 августа регион также вышел на первое место в округе и по общему числу заражений COVID-19. А 28 августа край лидировал по числу умерших за сутки пациентов с коронавирусом.

К 3 сентября общее число заражений коронавирусом за время эпидемии на Ставрополье достигло 12 110, умерли 240 зараженных. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе и на Ставрополье, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Увеличение числа больниц на Ставрополье для лечения больных коронавирусом связано с большим количеством пациентов с COVID-19, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "Сейчас мы 2 тысячи 104 койки имеем, то есть еще 50% имеем задела, но очень страшно, что будем делать дальше. Мы сейчас имеем дальнейшие планы: еще пять больниц переводим под коронавирусных больных", – сказал Владимиров вечером 2 сентября в ходе "Прямой линии" с жителями региона, которая транслировалась в интернете.

В регионе сохраняется высокой уровень заражений COVID-19, отметила замруководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Наталья Шаповалова. "У нас один зараженный как минимум заражает еще одного человека, что является недопустимым", – сказала она в ходе "Прямой линии" с Владимиром Владимировым.

По словам Шаповаловой, треть зараженных на Ставрополье на сегодняшний день не имеют симптоматики, 40% пациентов имеют признаки ОРВИ. "Это значит, что они не сразу обращаются за помощью, и они находятся там же, где находятся здоровые люди", – отметила Шаповалова.

Многие жители Ставрополья начали пренебрегать соблюдением масочного режима, что недопустимо на фоне высокого уровня распространения коронавируса в регионе, отметила она. "Сегодня маски являются наиболее действенным мероприятиям, но их носят единицы, особенно в общественном транспорте, в магазинах", – сказала Шаповалова.

Соблюдение масочного режима позволит замедлить распространение COVID-19, соблюдать его следует во всех местах массового пребывания жителей, включая общественный транспорт и торгово-развлекательные центры. Также важно на предприятиях регулярно проводить термометрию, а работники должны быть разобщены по отделам, добавила Шаповалова.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".