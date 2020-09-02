Половина депутатов парламента Южной Осетии объявила бойкот

02 сентября 2020, 07:22

17 из 34 депутатов парламента Южной Осетии объявили о приостановке работы до решения вопроса об отставке генерального прокурора Урузмага Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия в связи со смертью задержанного силовиками Инала Джамбиева. Джагаев отказался выполнять требование депутатов.

"Кавказский узел" информировал, что 28 августа в Цхинвале умер Инал Джабиев, задержанный по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В день смерти Инала Джабиева сотни жителей Южной Осетии вышли на митинг перед зданием правительства и потребовали отставки кабмина, а затем и главы республики. Протестующие остались на центральной площади на ночь и разошлись лишь утром, а днем стали вновь собираться у здания правительства. Премьер-министр Эрик Пухаев добровольно ушел в отставку. В связи с его уходом в отставку было отправлено все правительство. На фоне массовых протестов личный состав МВД переведен на казарменное положение. Вечером 31 августа в столице республики началась новая акция протеста. В связи со смертью задержанного Наниев был лишен полномочий, парламент 29 августа объявил вотум недоверия генпрокурору Урузмагу Джагаеву.

Пользователи соцсетей в день смерти Инала Джабиева распространили фото его тела со следами побоев. Восемь сотрудников МВД были задержаны. 29 августа источники сообщили о жестоком избиении еще двух задержанных по этому делу. Николай Цховребов госпитализирован со следами побоев, он не может самостоятельно ходить, рассказал сотрудник больницы. К подозреваемому Геннадию Кулаеву не пускают адвокатов, также появилась информация о его избиении и пытках током. 29 августа оба были отпущены под подписку о невыезде.

1 сентября депутат от партии "Ныхас" Давид Санакоев опубликовал на своей странице в Facebook заявление с подписями 17 депутатов о приостановке работы в парламенте до выполнения требования об отставке генпрокурора.

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты парламента Южной Осетии, заявляем о приостановлении деятельности парламента до исполнения президентом Южной Осетии требований народа Южной Осетии по отставке генерального прокурора республики... Считаем, что в условиях нахождения Джагаева У.Ф. на должности генерального прокурора республики Южная Осетия невозможно проведение полноценного и всестороннего расследования причин смерти Джабиева И.С. и наказания виновных", - говорится в заявлении.

К 6.05 мск 2 сентября опубликованное заявление на странице Санакоева в соцсети набрала 123 "лайка" и собрала 73 комментария.

Подобные заявления не имеют за собой юридической силы, однако проблемы с работой парламенты могут стать причиной для его роспуска, считает первый вице-спикер парламента Петр Гассиев. "С юридической точки зрения такого понятия, как приостановка работы парламента, нет... Если парламент не будет работать определенное время, то может встать вопрос о его роспуске. И это может стать главной целью инициаторов этого шага", - цитирует слова Гассиева "Sputnik-Южная Осетия".

По словам спикера парламента Алана Тадтаева, 10-дневный срок рассмотрения президентом объявленного генпрокурору вотума недоверия не истек. "У президента есть на рассмотрение 10 дней, однако же никто из депутатов эти сроки соблюсти не намерен", - сказал он.

Генпрокурор Урузмаг Джагаев 1 сентября заявил, что готов уйти в отставку, если часть депутатов откажутся от депутатской неприкосновенности, которая препятствует их привлечению к уголовной ответственности.

"Генеральная прокуратура считает, что… депутаты парламента, в отношении которых имеются все основания для привлечения их к уголовной ответственности… используя трагическую гибель Инала Джабиева в своих личных интересах, оказывают давление на правоохранительные органы Республики Южная Осетия с целью парализовать их законную деятельность… надеясь на то, что после отставки генерального прокурора эти уголовные дела будут прекращены. Я готов сложить с себя полномочия генерального прокурора, уйти в отставку, но с одним условием: после того как вышеперечисленные депутаты откажутся от депутатской неприкосновенности и предстанут перед правосудием Республики Южная Осетия", - цитирует слова Джагаева, как и Тадтаева, ТАСС.

По словам Джагаева, он не снимает с себя ответственности за смерть Джабиева и не собирается "уводить кого-то от ответственности".

Напомним, что 17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев. Никто не пострадал. Силовики отчитались, что разыскивают нападавших.