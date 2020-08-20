Грозненцы пожаловались на принуждение посетить матч "Ахмат" - "Ротор"

20 августа 2020, 21:58

Бюджетникам в Грозном пришлось присутствовать на игре "Ахмата" с волгоградским "Ротором" по распоряжению начальства, заявили жители Чечни. Игрок чеченского клуба Одисе Роши снял футболку в присутствии женщин, что противоречит принятым в республике правилам, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно вынуждают грозненцев посещать матчи "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. В марте, когда власти Чечни уже озвучили рекомендацию избегать массовых мероприятий, грозненских бюджетников и студентов по-прежнему принуждали идти на стадион. В июне, когда чемпионат России по футболу возобновился, болельщики грозненского клуба указали на формальность соблюдения ограничительных мер, сообщив о нарушении дистанции при выходе с "Ахмат арены".

Среди вынужденных зрителей футбольных матчей на "Ахмат арене" немало девушек и женщин, что способствовало конфликту между фанатами "Ахмата" и "Зенита" 4 марта, когда местные жители сочли нарушением чеченских традиций оголение торса гостями из Санкт-Петербурга. За этот инцидент Российский футбольный союз обязал "Ахмата" выплатить штраф и провести один матч без болельщиков.

Минспорта Чечни отчиталось о соблюдении эпидемических правил на стадионе

Работники бюджетных организаций в Чечне вынужденно присутствовали в качестве болельщиков на футбольном матче между чеченским клубом«Ахмат» и волгоградским «Ротором». Матч, прошедший вечером 19 августа, завершился победой грозненской команды со счетом 3:1.

«Во время матча соблюдались все установленные правила, касающиеся соблюдения санитарно-эпидемиологических норм – наполнения стадиона не более чем на 30 процентов, масочный режим для болельщиков, соблюдения социальной дистанции», - заявили сегодня в Минспорта республики.

Работник одного из грозненских предприятий Хамзат подтвердил, что маски были обязательными, а зрителей рассаживали на трибунах с учетом дистанции. «Отправили на матч «Ахмата», сказав, что нужно поддержать свою команду. Начальство заявило, что указание пришло «сверху», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

«Сейчас не так много людей привлекают, потому что действуют ограничения по количеству болельщиков. Вчера от нашего предприятия присутствовали на матче, даже несколько женщин было. Кто не желает идти на игру, может кого-то послать вместо себя. Главное, чтобы необходимое количество людей было, а кто именно присутствует, - никому не интересно», - рассказал "Кавказскому узлу" бюджетник Ислам.

Грозненец Саид отметил, что всех прибывших отмечали и пересчитывали при входе на стадион, однако охрана не препятствовала тем, кто решил уйти с игры до ее окончания.

Пользователи соцсети отреагировали на снятую футболку Роши

Во время матча игрок «Ахмата» Одисе Роши, забивший второй гол в ворота гостей, обратили внимание болельщики. «Роши после того как забил мяч, скинул с себя футболку и прокатился на коленях. Понятно, что у них так принято, но здесь такие вещи неуместны, традиции у нас немного другие, да и женщины были на трибунах», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" фанат "Ахмата" Сулейман.

Видеозапись этого момента матча опубликована в Instagram-паблике eldit_net. На ней видно, как Роши, после второго гола, бежит по полю, стаскивая с себя футболку, а затем едет по газону на коленях. К 21.40 мск сегодня запись набрала 20 667 просмотров и 61 комментарий. Авторы комментариев возмутились поведением игрока, который явно нарушил принятые в Чечне правила.

«Это было четко, но футболку оставь в следующий раз», - написал, обращаясь к спортсмену, пользователь opt_mebel_95, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

«Зачем футболку снимать, там же много женщин», - написал hdgooohgressfghh. "А что там женщины делают?" - удивился muslimm8354. "Заставляют туда идти", - ответил ему millionperviy_nohcho.

«Кто ему разрешил снять футболку?», - поинтересовался kukaev_kana. «Ждём извинений за то, что снял футболку», - сыронизировал makhmud.m_500_ma.

Принуждение к походу на футбол - изобретение чеченских властей

О практике принуждения к посещению матчей "Ахмата" сообщил ранее и глава "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев. Матчи обязаны посещать работники всех бюджетных организаций, не исключая школы, больницы и суды, сказал он.

"Многие считают, что жаловаться на это бесполезно. Люди опасаются, что из-за этого их могут выкинуть с работы, а может быть, и строже наказать", - рассказал "Кавказскому узлу" Руслан Кутаев.

В республике существует негласная система принуждения к посещению матчей "Ахмата", подтвердил также чеченский писатель Ризван Ибрагимов.

Привлечение бюджетников и студентов в качестве болельщиков практикуется только в Чечне, сообщил ранее "Кавказскому узлу" спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново. "Кроме Чечни, я других таких случаев в России не знаю", - рассказал он.

Нынешнее свое название - "Ахмат" - чеченский футбольный клуб получил только в 2017 году. Он назван так в честь первого пророссийского президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего главы Чечни. О реакции болельщиков и жителей Грозного на переименование футбольного клуба рассказывается в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".