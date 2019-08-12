Грозненцы рассказали о вынужденном посещении футбольного матча в праздник

12 августа 2019, 15:25

Руководители бюджетных предприятий в Грозном обязали подчиненных посетить игру "Ахмата" со "Спартаком" в первый день Курбан-байрама, пожаловались бюджетники. Принуждение людей к посещению соревнований практикуется только в Чечне, указали опрошенные "Кавказским узлом" спортивные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа на "Ахмат Арене" в Грозном футболисты "Ахмата" проиграли московскому "Спартаку" со счетом 3:1 в матче пятого тура Российской премьер-лиги.

Руководство одного из автопредприятий в Грозном заранее предупредило работников о необходимости посетить игру "Ахмата" со "Спартаком", рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник предприятия Муса. "Вчера был первый день Курбан-байрама, до вечера занимался курбаном, а потом еще пришлось на матч ехать. Явка была обязательной, на месте всех фиксировали. Сбор был у входа на стадион", - сообщил он.

Сотрудник бюджетной организации Мансур рассказал, что он и его коллеги также вынужденно посетили матч. "На матч «Ахмата» нас, как обычно, отправили по принудиловке. Даже то, что вчера был первый день мусульманского праздника [Курбан-байрам], на это не повлияло. Наоборот, указание было строго быть на месте", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Мансур.

Жители Грозного регулярно сообщают, что отказ от посещения футбольных матчей грозит бюджетникам увольнением, а студентам – отчислением из вузов. В Чечне существует негласная система принуждения к посещению матчей "Ахмата", подтвердили писатель Ризван Ибрагимов и глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, подчеркнув, что жалобы в федеральные органы власти могут обернуться проблемами для авторов жалоб.

Работник бюджетного предприятия Сулейман признался, что не знает, сколько стоят билеты на стадион. "Сколько раз пришлось посещать матчи «Ахмата», но ни разу не держал их в руках. Мы просто приходим на игру, там всех отмечают и пропускают на стадион, в отведенный для нас сектор, и все. Вчера было то же самое", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сулейман уточнил, что вместе с другом ушел со стадиона еще до начала игры, после того как отметился у контролера. "На входе было много людей, полиция их досматривала, мы потихоньку вышли за территорию и уехали домой. Никто нас не остановил", - сказал грозненец.

Грозненец Хамзат, в свою очередь, провел весь вечер на стадионе. "Туда нас отвезли на микроавтобусе, после окончания игры отвезли обратно. На входе нас отметили, список потом забрал работник министерства. Хорошо, что сегодня выходной день (12 и 13 августа объявлены в Чечне выходными в связи с Курбан-байрамом. - Прим. "Кавказского узла"), потому что дома я был за полночь", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Хамзат, отметив, что трибуны были заполнены примерно на три четверти.

11 августа матч посетили 17 832 зрителя, информирует сайт "Ахмат Арены". Всего стадион вмещает 30 тысяч человек.

Стоимость билетов разнится в зависимости от сектора и трибуны, рассказал житель Грозного Иса. "И по 200 рублей, и по 600, и выше. Я часто достаточно часто бываю на матчах, болею за наших", - сказал Иса корреспонденту "Кавказского узла".

Болельщики "Анжи" и "Краснодара" не сталкивались с принуждением



Привлечение бюджетников и студентов в качестве болельщиков практикуется только в Чечне, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" спортивный обозреватель радио "Эхо Москвы" Алексей Дурново. "Кроме Чечни, я других таких случаев в России не знаю. Например, «Краснодар», являясь частным клубом, данный метод не использует, у Галицкого (Сергей Галицкий - президент и владелец клуба "Краснодар". - Прим. "Кавказского узла") вопрос так не решается", - сказал Дурново.

По его словам, в 2015 году в Казани распространяли билеты на соревнования Чемпионата мира по водным видам спорта. "Однако это было не принуждением, а лишь попыткой заполнить трибуны. К слову, в Казани футболом не интересуются – даже на мундиале трибуны пустовали. Иная [нежели в Чечне] ситуация и в Дагестане: силовой метод заполнения трибун «Анжи» местные власти не использовали", - рассказал Дурново.

У махачкалинского "Анжи" и не было необходимости искусственно заполнять стадион, поскольку местные жители увлечены футболом и искренне поддерживают свой клуб, уточнил спортивный журналист газеты "Дагестанская правда", корреспондент телеканала "Матч ТВ" Магомед Батыров. "Активная поддержка «Анжи» началась в середине 1990-х годов. Временами невозможно было найти билет на стадион. Но и тогда власти не действовали силой", - рассказал Батыров корреспонденту "Кавказского узла".

По его убеждению, стадионы должны привлекать зрителей комфортом и интересными играми. "В качестве хорошего примера подходит «Краснодар», у которого организация матчей на высоком европейском уровне, а команда показывает зрелищный футбол. Люди перешли на новый уровень отдыха – они получают удовольствие от посещения стадиона. А значит, действовать силой нет смысла", - сказал Магомед Батыров.

На матчи "Анжи" и "Краснодара" болельщиков никогда не привлекали принудительно, согласился спортивный обозреватель газеты "Махачкалинские известия" Нурмагомед Астарханов. В случае с "Краснодаром" эта практика была бы неуместной, поскольку "трибуны и так заполнены, потому что Краснодар футбольный город", пояснил Астарханов корреспонденту "Кавказского узла".

Нурмагомед Астарханов назвал единственный случай привлечения болельщиков на футбольный матч за пределами Чечни. По его словам, в ноябре 2016 года игру казанского "Рубина" и "Ростова" на стадионе "Казань Арена" посетили около 19 тысяч болельщиков, после чего в СМИ появилась информация, что на матч обязали прийти местных учителей.

В ноябре 2016 года учителя школ в Казани пожаловались, что их принудительно заставили прийти на футбольный матч "Рубин" - "Ростов" и собирали деньги на билеты, угрожая проблемами на работе, сообщало издание "Казань 24". Пресс-служба казанского клуба "Рубин" опровергла информацию о принудительном посещении матча с "Ростовом", пояснив, что этот матч "и так интересен болельщикам", сообщило 16 ноября 2016 года Inkazan.

На "Кавказском узле" опубликованы справки о футбольных клубах "Ахмат" и "Анжи". Клуб "Ахмат" до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова, говорится в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".