Жители Чечни рассказали о росте цен на жертвенный скот

12 августа 2019, 12:04

Первый день праздника Курбан-байрам прошел в Чечне на фоне повышения цен на жертвенных животных. Массовые продажи скота для жертвоприношения начались лишь 11 августа, что привело к очередям на скотобойнях, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 12 и 13 августа объявлены в Чечне нерабочими днями в связи с Курбан-байрамом, который начался в республике 11 августа. Местные жители в преддверии праздника предположили, что цены на жертвенный скот вырастут, как и в прошлые годы.

В 2017 году накануне Курбан-байрама, по словам жителей Чечни, мелкая овца стоила около 7000 рублей, а средняя - около 10 тысяч рублей. В 2018 году стоимость мелкой овцы возросла до восьми тысяч, средней - до 12 тысяч рублей.

Стоимость животных перед праздником выросла, рассказал грозненец Сахиб. "Цены не радуют. Стартуют от 10 тысяч рублей за барана и от 50-60 тысяч за коров. Вошел в долю с соседями, купили вскладчину бычка, обошлось мне это в 14 тысяч рублей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного.

"Цены неприятно удивили. Начинаются от 10 тысяч и доходят до 16 и больше за овцу или более-менее крупного барана. Купил одну за 10 тысяч, хотя рассчитывал на 8-9 максимум", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Умар.

Цены на жертвенных животных в этом году "заметно подросли", подтвердил житель Грозного Ислам. "В прошлом году купил овцу за 8000, теперь примерно такая же стоит уже 10-12. Если хорошо поторговаться, то могут скинуть 500-1000 рублей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ислама, массовые продажи скота начались лишь в первый день праздника. "10 августа скота было мало, сегодня уже картина другая. И точек много, и машин, с которых продают овец и коров", - уточнил он.

Раньше продажа скота на улицах Грозного начиналась за несколько дней до Курбан-байрама, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" накануне праздника житель города Мовсар. "Обычно за 2-3 дня до Курбан-байрама по городу открывались места, где продают овец и коров, или прямо с грузовых машин, обычно «Газелей», их продавали. Завтра уже первый день Курбана, а в нашем районе сегодня только в двух местах пока что скот продают", - рассказал 10 августа местный житель.

"Был в пяти местах, чтобы купить овцу или договориться о приобретении вскладчину коровы. Разброс цен достаточно серьезный. В одном случае мелких овец предлагали по 8-9 тысяч, но можно было сторговаться и сбить цены до 7500. В остальных – цены начинаются от 10 тысяч за средних баранов, есть и по 12, и по 16, и еще выше. Коров продавали только в одном месте и то всего двух. За одну хозяин просил 62, за вторую – 65 тысяч", - сообщил местный житель Апти.

В исламе существует запрет на взвинчивание цен, рассказал ранее "Кавказскому узлу" дагестанский богослов Расул Шахов, сославшись на высказывание пророка Мухаммада о том, что придержать товар до подорожания считается грехом. "Под запрет также попадают сговор продавцов в установлении цен или сговор представителей одной профессии в установлении цен за свои услуги", – пояснил эксперт.

Грозненцы пожаловались на очереди у скотобоен

В первый день праздника у скотобоен в Грозном образовались очереди, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" горожане. "Очередь большая, я в 06.00 поехал, пришлось где-то час ждать", - сообщил местный житель Руслан.

"С утра поехал на скотобойню, где мясники забивают скот на Курбан, полтора часа ждал своей очереди. Людей очень много, одни берут вскладчину коров или быков, другие – овец. Но удобно тем, что мясники сами разделывают скотину и отдают вам мясо. Голову, ноги и внутренности скотины можно оставить или отдать кому-то в качестве милостыни", - подтвердил житель Грозного Сайд-Эмин.

Места для забоя скота в Грозном организованы как на специальной скотобойне, так и около трасс, рассказал житель города Мовсар. "На Курбан-байрам у нас всегда мелкие скотобойни прямо рядом с точками, где скот жертвенный продают. Сам пользуюсь такой услугой. Вчера минут 20 пришлось очереди ждать на забой купленной овцы, очередь была небольшая. Некоторые зачем-то даже детей с собой туда привезли, и прямо на их глазах овец и баранов резали", - сказал Мовсар.

"Есть отдельная большая скотобойня. Можно было и там курбан сделать, они на эти дни специально мясников нанимают. Но там вчера была большая очередь. Пришлось на одной из точек по продаже скота это сделать. Там тоже несколько мясников работали. Прямо рядом с трассой. Никакого надзора или контроля я там не видел", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Лукман.

Эту информацию подтвердил грозненец Ахмад. "Прямо у трассы продают скот, тут же его режут и разделывают. Я вчера так курбан сделал. Правда, пришлось 500 рублей отдать за разделку барана. На месте забоя кровь стояла, брошенные шкуры валялись, а кое-где и внутренности. Было достаточно грязно", - рассказал Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

Отметим, что в Дагестане, где первым днем Курбан-байрама объявлено 12 августа, власти в преддверии праздника организовали площадки для забоя жертвенных животных, в частности, около конно-спортивной школы в Махачкале, сообщило 10 августа РИА "Дагестан".

По данным Минсельхоза республики, для животных заранее были подготовлены загоны, определены и оснащены места для забоя и разделки. Специалисты ветслужбы напомнили, что все животные должны быть осмотрены ветврачами непосредственно перед жертвоприношением.

"Без ветеринарно-сопроводительных документов поголовье не допускается на данную территорию. На площадке будет работать передвижная ветеринарная лаборатория, каждое животное будет осмотрено. Здесь также будут установлены баки с чистой водой и емкости для сбора крови и внутренностей. Призываем махачкалинцев совершать жертвоприношение животных на Курбан-байрам в специально отведенных для этого местах. Аналогичная площадка для забоя скота оборудована и в южной части Махачкалы – в районе ипподрома", – процитировало агентство замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Магомеда Шапиева.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".