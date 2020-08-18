ФСБ озвучило детали дела о хищениях при реконструкции железной дороги на Кубани

18 августа 2020, 19:00

Заказчик и подрядчики работ по реконструкции участка железной дороги в Краснодарском крае договорились о хищении 1,5 миллиарда рублей, а главный инженер подготовил документацию с ложными сведениями о выполнении работ, сообщило краевое управление ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", первый замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта заподозрен в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 1,5 миллиарда рублей.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал строительство на объекте "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская" и подписал акты выполненных работ, зная, что они не завершены, что привело к значительному ущербу, сообщил Следственный комитет России.

В процессе реконструкции железнодорожного участка "им. Максима Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская" выявлены крупные хищения – в отчетную документацию были внесены приписки на 1,5 миллиарда рублей, сообщил сегодня "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

В причастности к хищению средств заподозрен главный инженер компании-генподрядчика – СМТ-6 филиала АО "РЖДстрой", в отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, он занимался оформлением фиктивных документов за фактически невыполненные работы. В результате заказчику, ДКРС-Юг филиала ОАО "РЖД", была представлена "проектно-сметная документация с заведомо ложными сведениями о выполнении работ по восстановлению и содержанию автомобильных дорог, используемых для перевозки строительных материалов к месту реконструкции железнодорожного узла", цитирует сообщение пресс-службы "КП-Кубань".

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) составляет четыре года лишения свободы.

Следствие устанавливает других подозреваемых в хищении. По версии следствия, приписки стали возможны в результате сговора руководства компаний, выступивших заказчиком, генподрядчиком и подрядчиком работ, сообщила "Кубань-24".