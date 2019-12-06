Следком оценил ущерб при строительстве на СКЖД в 1,5 миллиарда

06 декабря 2019, 12:58

Первый замначальника Ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта заподозрен в злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 1,5 миллиарда рублей.

По версии следствия, с февраля по декабрь 2018 года подозреваемый контролировал строительные работы на объекте "Комплексная реконструкция участка им. М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская" и подписал акты выполненных работ, зная, что они не завершены. "Кроме того, он дал указание подчиненным сотрудникам подписать документы, тем самым принял у подрядчика фактически не выполненные работы, что послужило перечислению подрядчику бюджетных средств на сумму более 1,5 млрд рублей", - сообщил Следственный комитет России.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 285 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2018 года замначальника ростовского филиала РЖД был обвинен во взяточничестве. По данным Следкома, чиновник филиала РЖД получил 64 миллиона рублей за контракты по очистке территории строительства железной дороги без конкурса.