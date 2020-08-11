Власти Грузии определились со сроком карантина в Верхней Сванетии

11 августа 2020, 09:58

Введенные после вспышки COVID-19 в селах Местийского района карантинные ограничения будут продолжаться 28 дней, заявила глава Минздрава Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", в Местийском районе Грузии зафиксированы 17 из 25 новых случаев коронавируса в Грузии, власти закрыли муниципалитет на карантин. В местах скопления людей будут строго наблюдать за соблюдением социальной дистанции, ношением защитных масок в закрытых помещениях. На выездах из сел установлены полицейские блокпосты.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Карантинные ограничения в селах Местийского района будут действовать в течение 28 дней, сообщило 10 августа со ссылкой на главу минздрава Грузии Екатерину Тикарадзе издание "Новости-Грузия".

"Как и во всех муниципалитетах, где отмечалась вспышка вируса, очень важно, чтобы было пройдено два карантинных периода, что означает 28 дней", - заявила Екатерина Тикарадзе.

Срок карантина зависит от эпидемиологической ситуации, пояснила глава минздрава. Возможно, он будет уменьшен, если эпидемиологи, после изучения ситуации, сделают необходимые заключения, тогда будет дополнительно принято решение, будет ли срок сокращен, сообщило 10 августа со ссылкой на Тикарадзе издание"Интерпрессньюс".

Власти призвали жителей и гостей Грузии использовать мобильное приложение Stop CoVid, чтобы избежать возможного контакта с инфицированным человеком и исключить передвижение в тех районах, где существует высокий риск заражения.

"Мы призываем граждан, которые были в Ушгули, Местии и селе Ленджери в последние две недели, обращаться в температурные центры или звонить по номеру 112 для тестирования в случае появления каких-либо симптомов", - процитировал 10 августа представителя Координационного совета на своем сайте грузинский "Первый канал".

Все граждане, которые покинут муниципалитет, пройдут обязательный 14-дневный карантин.

В регион направлены дополнительные медицинские бригады, чтобы активно провести тестирование, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

На месте создан региональный штаб для оказания помощи местному населению и координации действий ведомств, сообщило 10 августа со ссылкой замглавы Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили издание "Грузия Online".

Власти обеспечат размещение в карантинных зонах туристов из всех населенных пунктов Местийского района, информировал Ходжеванишвили.

Карантинные ограничения в в селах высокогорной Сванетии отрицательно скажутся на туризме, заявил эксперт в области туризма, профессор Нико Кварацхелия.

"Население старается что-то увидеть в Грузии, что они обычно не видят каждый день. Это касается и Сванетии. Многие услышали, что там появилось много частных гостиниц, и хотят этим воспользоваться. Думаю, карантин в Местия не повлияет положительно. У людей должно быть много времени для этого, и они должны морально быть готовы, чтобы еще на две недели задержаться где-то", - процитировало 10 августа Нико Кварацхелию издание "Спутник. Грузия".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".