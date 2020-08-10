Район в Верхней Сванетии закрыт после вспышки COVID-19

10 августа 2020, 18:31

В Местийском районе зафиксированы 17 из 25 новых случаев коронавируса в Грузии, власти закрыли муниципалитет на карантин.

Как сообщал "Кавказский узел", в целом в Грузии сохраняются низкие темпы прироста зараженных, не создающие чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения. Однако вспышки коронавируса в отдельных населенных пунктах приводят к введению карантина. Так, 24 июля было закрыто на жесткий карантин село Караджала Гардабанского района (регион Квемо Картли).

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На карантин закрылся муниципалитет Местия в Верхней Сванетии. Запрещено передвижение между селами района Даба Местия, в районах Ушгули и Ленджери будут функционировать только аптеки, банки и продуктовые магазины и продовольственные киоски открытого типа. В местах скопления людей будут строго наблюдать за соблюдением социальной дистанции, ношением защитных масок в закрытых помещениях. На выездах из сел установлены полицейские блокпосты, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы правительства.

Кроме того, в муниципалитете проведут интенсивные эпидемиологические исследования и тестирование. Всех туристов из Местии переводят в карантинные зоны. Карантин обязаны пройти все граждане, уехавшие из муниципалитета. На муниципалитет Местия приходятся 17 из 25 случаев коронавируса, выявленных в Грузии за сутки, указано в сообщении.

В Местии много туристов, но проблем у них не возникнет, власти о них позаботятся, заверил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в эфире телеканала "Имеди".

Число случаев заражения с начала пандемии достигло 1250, при этом 1010 пациентов выздоровели, говорится в сообщении на правительственном сайте StopCov. Один из 25 заразившихся - медработник, сообщила сегодня клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая в эфире Первого канала грузинского телевидения.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".