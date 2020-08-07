Предприниматели Абхазии посетовали на слабый поток туристов

07 августа 2020, 04:58

Несмотря на ажиотаж первых дней после открытия границы гостиницы в Абхазии заполнены не более чем на 40-60%, а прибывшие в страну туристы игнорируют кафе, пожаловались опрошенные «Кавказским узлом» предприниматели.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. За первые сутки границу в обоих направлениях пересекли более 7,5 тысячи человек. К 4 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба Сочинской таможни. Власти Абхазии и России готовятся к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы , заявили в Минздраве. Жители Абхазии и туристы не соблюдают меры защиты от заражения, констатировали местные журналисты.

Открытие границы для всех желающих произошло на фоне увеличения числа инфицированных COVID-19 в Абхазии, выразил беспокойство замглавы Минздрава республики Алхас Конджария. По его словам, больницы не готовы к резкому росту числа пациентов из России. В случае заражения российских туристов в Абхазии их направят на лечение в Дагомыс, заявил 4 августа Минздрав России.

Утром 6 августа на российско-абхазской границе наблюдалась небольшая очередь, которая двигалась достаточно быстро, на переход границы и паспортного контроля у корреспондента «Кавказского узла» ушел один час. В очереди стояли как местные жители, так и туристы.

Жительнице приграничного села Цандрипш Ольга Логуа необходимо постоянно сдавать анализы, которые она может сделать только в Сочи, поэтому во время закрытия границы у нее не было этой возможности. Логуа сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что она с самого утра ездила сдавать кровь в один из медицинских центров Адлера. «Мы четыре месяца сидели как в тюрьме. У меня проблемы (со здоровьем), нужно сдавать (анализы), пока граница была закрыта, такой возможности не было. Сейчас открылась, ходим туда-сюда, не нарадуемся», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» женщина, которая переходила границу из Сочи.

Туристы из Московской области Ольга и Илья Иваненко планировали заранее отдых в Абхазии, и к началу их отпусков граница открылась. «Я там не был со времен своего пионерского детства, такие приятные воспоминания. Все время хотел вернуться, но мы предпочитали отдыхать на зарубежных курортах. В прошлом году друзья съездили в Абхазию и очень рекомендовали», - рассказал Илья.

Семья Иваненко были единственными, кто использовал маску и перчатки в очереди на переход границы. «Мы всегда соблюдаем меры безопасности, да и Абхазию выбрали за то, что здесь никогда не бывает переполненных пляжей, как в Сочи, например. Мы прислушались к мнению наших друзей, изучили отзывы», - рассказала Ольга.

Житель Новосибирска Артем Евстратов вместе с женой и тремя детьми от 7 лет до года выбрали для отдыха мини-отель в Старой Гагре. «Мы колебались ехать нам в Абхазию или нет, потому что изначально, до открытия границы, говорилось, что необходимо будет предъявлять справки об отсутствии коронавируса. А нам ехать больше трех суток, но оказалось, что справки не нужны, и мы сразу поехали», - сообщил Евстратов, добавив, что его семья отдыхает в Абхазии каждый год на протяжении десяти лет.

«Нам нравятся шикарные пляжи, прекрасное отношение местных жителей. Здесь нет такой толпы людей как в российских приморских городах, есть возможность дистанцироваться и изолироваться. И цены в этом году нас радуют. Мы снимаем отдельный домик, где могут разместиться шесть человек за три тысячи рублей в сутки», - сообщил мужчина.

Владельцы объектов туриндустрии в Абхазии заявили о небольшом количестве российских туристов

Несмотря на ажиотаж первых дней после открытия границы, в Гагре не так много отдыхающих, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» администратор гостевого дома в Старой Гагре «Мимоза».

«Мы надеялись, что к нам толпы людей повалят, судя по ажиотажу на границе, ждали гостей, но в результате у нас (на 6 августа) заполняемость примерно 40%, фактически как требовал Роспотребнадзор. Хотя у нас есть отдельные домики с кухней и санузлом, гости там могут самоизолироваться», - рассказала администратор.

Она отметила, что цены на проживание остались на уровне прошлого года. «Но хозяева уже подумывают снизить цены, хотя они демократичные у нас. 1,5 тысячи рублей за номер, три тысячи - за отдельный домик на первой линии в 100 метрах от пляжа», - рассказала девушка.

Владелица кафе на пляже в Новой Гагре Римма Лакоба подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что отдыхающих очень мало. «У нас популярное и известное заведение, много лет всегда пользовалось спросом у отдыхающих. Терраса, прекрасный вид на море, вкусная еда и напитки, а сейчас посмотрите сами, может человек десять за день. Отдыхающих мало и они экономят, предпочитают питаться в столовой или готовить по месту проживания», - заявила женщина, отметив, что особой подготовки к приему отдыхающих в период мер санитарной безопасности в кафе не проводилось.

«Особо никаких требований к общепиту мы не получали, закрытого помещения у нас нет, поэтому маски и перчатки мы не носим. Столы в кафе всегда были расставлены на расстоянии более полутора метров. Мне кажется, больной человек на отдых не поедет», - сообщила женщина.

Директор гостиницы в Гагре Ирина сообщила, что к открытию границы с Россией были закуплены маски, перчатки и дезсредства, в номерах проводится влажная уборка. «Стараемся соблюдать (санитарные меры безопасности), но естественно никто не собирается отказывать гостям, мы примем всех. Пока у нас около 60% номеров заполнено. Стоимость от двух тысяч рублей в сутки с завтраком», - рассказала женщина.

Разработанные Роспотребнадзором меры профилактики коронавируса обременительны для гостевых домов и небольших кафе, указали в конце июля опрошенные "Кавказским узлом" абхазские предприниматели, при этом выразив надежду принимать туристов. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии признала, что проверить все гостевые дома невозможно.

Корреспондент «Кавказского узла» побывала 6 августа в нескольких гостиницах и кафе Абхазии и не увидела у персонала масок и перчаток, также гостям при входе не измеряли температуру.

Отдыхающий из Карелии Кирилл Лопунов подтвердил, что масок в Абхазии никто не носит. «Я границу переходил один в маске, ну еще таможенники. А на абхазской стороне вообще не видел людей в масках, в магазинах, гостиницах, кафе - сотрудники без масок. Поэтому в общественных местах я стараюсь использовать средства защиты», - сообщил молодой человек.

Отсутствие жестких ограничений на въезд туристов в Абхазию создал опасность новой вспышки COVID-19

Из-за отмены всех ограничительных мер на границе создается угроза вспышки заболеваемости коронавирусом, считает врач-инфекционист одной из больниц Абхазии. «Мы четыре месяца сидели в полном карантине, и все равно вирус просочился. Границу нужно было открывать пошагово, сначала для организованных туристических групп. Нужно было обязательно ввести требование о наличии справки (об отсутствии коронавируса) при въезде в Абхазию, обязательно замерять температуру», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» врач на условиях анонимности.

Медработник также отметила, что больницы Абхазии не справиться с всплеском заболеваемости. «Понятно, что российских туристов будут эвакуировать в медучреждения Сочи, которые, кстати, тоже не резиновые. А как быть с нашими гражданами? У нас единственная лаборатория в Сухуме, там три человека всего сейчас работают. У нас в Гудаутском ковидном госпитале элементарно средств защиты не хватает», - заявила врач.

За сутки с 5 на 6 августа тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 96 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у пяти из них. Обследование всех контактных лиц продолжается, сообщили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса.

«В Гудаутской ЦРБ находится 40 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на (6 августа) составляет 114 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов умерли», - сообщает оперативный штаб.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Среди выявленных больных коронавирусной инфекцией нет российских туристов, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария. Он отметил, что граждане России могут рассчитывать на всестороннюю и бесплатную неотложную медицинскую помощь в Абхазии, и это касается не только COVID – 19, а любых экстренных случаев. Зантария добавил, что если турист почувствовал недомогание во время отдыха, он может вызвать скорую помощь, а также обратиться в ближайшее медучреждение.

«В случае если понадобится дальнейшее лечение, то российские туристы будут доставлены в лечебные учреждения России», - отметил Зантария, добавив, что в Абхазии есть определенные проблемы с выявлением коронавирусной инфекции, в частности нехватка тест-систем в случаи вспышки, но есть договоренность с Минздравом России.

«В случае если российский турист обратится в лечебное учреждение Абхазии с подозрением на COVID – 19, то его незамедлительно доставят в инфекционную больницу в Дагомыс», - заключил Зантария.

Ранее Минздрав России сообщил, что в случае заражения коронавирусом российских туристов в Абхазии их направят на лечение в инфекционную больницу №2 в Дагомысе, где подготовлен корпус для приема пациентов с COVID-19. В инфекционной больнице № 2 установлен новый томограф для проведения диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией, персонала и лекарственных препаратов в сочинской больнице хватает, в реанимации есть свободные места.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".