Эксперты указали на спад эпидемии коронавируса в Армении

31 июля 2020, 05:37

Снижение процентного соотношения положительных случаев заражения коронавирусом к числу проведенных суточных тестов свидетельствует о стабилизации ситуации с эпидемией COVID-19, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские эксперты.

Как информировал "Кавказский узел", за минувшие сутки от коронавируса скончались пять жителей Армении. Общее число инфицированных COVID-19 по состоянию на 30 июля достигло 38 196 человек. Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, продолжает лидировать среди стран Южного Кавказа по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1289,97, тогда как в Азербайджане 313,31 случая инфицирования на 100 тысяч жителей, а в Грузии - только 31,16.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. О первых случаях инфицирования в Нагорном Карабахе и Абхазии заявили 7 апреля, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отслеживается "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Армении с 22 июля в республике выявлено 2503 случая заражения COVID-19, из них 259 за прошедшие сутки, что составляет 18,85% от числа суточных тестов. Месяц назад, по состоянию на 30 июня, процентное соотношение положительных случаев заражения составляло 32,6% от числа суточных тестов. Всего с начала эпидемии проведено 161 754 тестов, 23,61% из них были положительными.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли пять человек. За все время эпидемии погибли 953 человек, их них 728 умерли от COVID-19, еще 225 человека с диагнозом COVID-19 умерли по иным причинам. Показатель смертности равен 2,5%, а смертность от COVID-19 - 1,91%. По состоянию на 30 июня эти показатели составляли 2,31% и 1,73%, соответственно.

В стране, согласно ежедневной статистике минздрава, наблюдается стабильное снижение числа активных больных. Так, если на 22 июля было 10 032 активных больных (28,11% от числа инфицированных), то на 30 июля их число уменьшилось на 1155 человек до 8877. С 22 июля выздоровело 3600 пациентов с COVID-19, из них 542 пациента за прошедшие сутки. Всего выздоровели 28 366 пациентов или 74,26 от числа инфицированных.

Согласно опубликованными министерством здравоохранения ежедневными половозрастными данными пациентов, от COVID-19 умерли 403 мужчины (55,36%) и 325 женщин (43,11%). Средний возраст умерших от коронавируса по сравнению с показателем на 26 июня вырос с 70 лет до 71,1 года. При этом средний возраст мужчин составляет 71,4 года, у женщин – 70,6 лет. По сравнению с 30 июня средний возраст увеличился на один год.

Минздрав заявил о преодолении плато эпидемии

Снижение процентного соотношения положительных случаев заражения к числу проведенных суточных тестов свидетельствует о стабилизации ситуации с эпидемией COVID-19, заявила глава отдела профилактики инфекционных болезней Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении Лиана Торосян.

Армения преодолела плато эпидемии, однако говорить о преодолении кризиса преждевременно, отметила представитель минздрава. "Относительная стабилизация ситуации не означает, что можно снимать ограничения. Те страны, которые пошли на это, вновь столкнулись с ростом заражения и возвращаются к локдауну", - сказала Лиана Торосян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, для преодоления кризиса очень важно, чтобы население следовало нормам противоэпидемиологической безопасности.

В то же время Торосян отметила незначительный рост показателя смертности больных с COVID-19. "Повышение доступности тестов дает возможность раннего выявления вируса, что позволит снизить показатель смертности. Прежде направление на тестирование выдавали при наличии симптомов и температуры 38,5° и выше, то теперь тестирование предписано, если у пациента температура 37,5°", - пояснила она.

При этом изменения протокола тестирования не привело к росту выявленных случаев, добавила представитель Минздрава.

Об изменении протокола проведения тестов сообщило министерство здравоохранения 20 июня на своей странице в Facebook. "На тестирование будут направляться пациенты с температурой 37,5°, вместо прежних 38,5°, при наличии респираторного заболевания или другие подозрительных симптомов", - сказано в публикации.

Определенно можно констатировать, что плато эпидемии пройдено, и мы сейчас "пикируем" вниз по кривой, заявил корреспонденту "Кавказского узла" старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян.

Помимо снижения показателей ежедневного выявления положительных случаев, по его словам, есть также косвенные показатели, такие как загруженность реанимационных коек и коек в отделении интенсивной терапии, свидетельствующих о стабилизации ситуации.

"Но, с другой стороны, расслабляться, ни в коем случае нельзя. Потому что ни одна страна не сможет победить коронавирус, пока не будет специфического лечения или вакцины. Есть примеры Новой Зеландии, Австралии, соседней Грузии, которые держат ситуацию под контролем, но, так или иначе, новые случаи у них регистрируются", - отметил он.

В то же время преподаватель заявил о возможном изменении показателя смертности от COVID-19. "Смертность идет с 7-10 дневным отставанием. И возможно, что этот процент несколько увеличится, потому что в больницах есть еще тяжелобольные пациенты", - полагает Мелик-Нубарян.

В целом, если не считать единичные случаи, можно сказать, что система здравоохранения Армении справилась с наплывом больных коронавирусом, добавил он. "Могли бы и лучше справиться, если бы подготовительные работы начались раньше", - отметил преподаватель.

По его мнению, введение и продление режима ЧП оправдано. "Потому что нет иных инструментов для оперативного внедрения ограничительных мер. Масочный режим - ограничение прав человека. Важно срочно разработать санитарные правила, которые будут обязательными. Но на это требуется время и правительство вроде планирует перейти на законодательные ограничения, чтобы не продлевать ЧП", - пояснил Мелик-Нубарян.

13 июля парламент Армении одобрил предложение кабмина в четвертый раз продлить режим чрезвычайного положения еще на месяц, до 16.00 мск 12 августа.

С начала июня началось снижение темпов прироста распространения COVID-19, а с конца июня - снижение зарегистрированного количества прироста коронавируса, отметил научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

"В последнюю неделю уже заметно падает смертность. В то же время средний возраст умерших от COVID-19 растет. Это свидетельствует либо о большей полноте регистрации, либо о том, что люди старшего возраста перестали соблюдать предосторожности", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает ограничительные меры на данный момент довольно эффективными. "Обязательное ношение масок и закрытие отдельных предприятий, отсутствие массовых мероприятий и очного обучения снижает скорость распространения болезни", - пояснил он Грант Микаелян.

Учитывая принятые в течение июня меры и сокращение числа инфицированных в июле, система здравоохранения уже справляется с потоком больных без перегрузок, добавил Микаелян.

При этом он считает, что продление режима ЧП не связано с борьбой против эпидемии. "Режим ЧП уже почти везде в мире отменен. ЧП - это специальный правовой режим, в котором не действуют многие права человека, и уже давно пора его отменять. Можно принять отдельный закон. Обязательство носить маски куда легче ввести, чем менять конституцию. Продление режима ЧП имеет исключительно политическую подоплеку и отношения к пандемии не имеет", - подчеркнул научный сотрудник.

Врач-эпидемиолог Рубен Ованнисян разделяет мнение, что продление ЧП необоснованно.

"Нужно разработать законодательные акты, которые позволят применять ограничения и противоэпидемиологические нормы", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Врач считает, что спад показателей заражений продолжится до августа. По его словам, ограничительные меры в определенной степени были эффективными. "Люди, в частности, стали лучше соблюдать социальную дистанцию, а это играет большую роль, чем масочный режим. Пропаганда предотвращения эпидемии COVID-19 изменила социальное поведение общества", - отметил Ованнисян.

Помимо этого, по его словам, определенную роль играют и погодные условия. "Люди больше времени проводят на свежем воздухе. Даже когда они дома, окна летом полностью открыты, что способствует вентиляции", - пояснил эпидемиолог.

Небольшой рост показателей смертности связан с запаздыванием госпитализации, считает Ованнисян.

"Поликлиники, на первых порах, не были готовы ввести столь большое число зараженных. И это привело к тому, что больного госпитализировали порой уже в тяжелом состоянии. Но этот показатель будет падать с падением числа активных больных", - отметил он.

Кроме того, с уменьшением числа активных больных снижается нагрузка на систему здравоохранения, заключил врач-эпидемиолог.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".