Активисты раскритиковали ограничения на пропуск граждан Азербайджана из Дагестана

29 июля 2020, 22:27

В карантинной зоне в Азербайджане находятся 250 человек, вывезенных из Дагестана 28 июля. Житель карантинного лагеря Азер Мамедов заявил о пустующих местах, а азербайджанский активист Автандил Мамедли назвал причиной этого "плохое управление в Азербайджане". Зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев объяснил ограничения на пропуск азербайджанцев нехваткой медицинского персонала.

Как писал "Кавказский узел", российско-азербайджанская граница закрыта из-за пандемии коронавируса, и граждане Азербайджана, ожидая выезда на родину, вынуждены жить в пункте временного проживания близ дагестанского села Куллар. Обитателей лагеря отправляют домой группами, в последнее время еженедельно - по вторникам. 21 июля в Азербайджан были отправлены 250 человек, в основном в их число вошли не старожилы лагеря, а новоприбывшие. Еще 250 человек были вывезены 28 июля.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Первая группа азербайджанцев из лагеря отправилась на родину 18 мая. В лагере постоянно находятся несколько сотен человек. 14 июля из лагеря в Кулларе на родину вернулось около 350 граждан Азербайджана. После их отъезда в палаточном лагере оставалось около 300 человек, но за неделю это число увеличилось вдвое, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях.

В карантинной зоне у погранично-пропускного пункта Самур находятся 250 человек. Граждане Азербайджана, прибывающие из Дагестана, размещаются в карантинном лагере близ пограничного пункта Самур. До конца карантина (7-14 дней - в зависимости от заключения врачей, - прим. "Кавказского узла") им запрещено видеться с родными.

250 человек, находящиеся в карантинной зоне, были вывезены из Дагестана 28 июля. "К их приезду люди из предыдущей группы покинули действующий здесь палаточный лагерь МЧС", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя региональной Национальной культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

Он отметил, что лагерь рассчитан на 1200 человек. "В этом лагере есть инфраструктура для приема всех тех, кто сейчас проживает в палаточном лагере в Кулларе и вокруг него", - сказал Аллахвердиев.

По его словам, людей пропускают ограниченными группами при наличии в лагере свободных мест в связи с нехваткой медицинского персонала.

"То, что мы слышим от официальных представителей Азербайджана - это нехватка медперсонала для обслуживания жителей карантинной зоны. Нам говорят, что обитатели карантинной зоны должны быть под пристальным повседневным наблюдением медперсонала, поскольку признаки COVID-19 могут появиться в любой момент. Утверждается, что в северном регионе - нехватка специалистов. А из Баку и других городов и районов также не могут командировать медиков, поскольку эпидемическая ситуация по стране остается сложной и суточный прирост зараженных превышает 300 человек", - пояснил Аллахвердиев.

Ранее постояльцы карантинного лагеря в Азербайджане рассказали, что он заполнен примерно на треть.

Однако Аллахвердиев считает, что увеличить медицинский контингент все же можно. "Вообще палаточный лагерь в Кулларе должен быть ликвидирован. Для Азербайджана это дополнительные расходы. Фактически бюджет страны содержит два лагеря. Надо ликвидировать палаточный лагерь в Кулларе и определить конкретные даты пропуска через границу: к примеру, два раза в неделю, чтобы люди к этому времени прибывали к границе и переходили ее. Это устранит и разговоры о взятках за возможность пересечь границу. Если будут пропускать всех без ограничений, то людям незачем будет давать взятки", - заявил он.

Аллахвердиев считает, что отмена ограничений на пропуск не приведет к наплыву возвращающихся.

"Все равно к каждому вторнику в Кулларе собирается не более 500 человек, и то значительная часть из них - кто еще остается с июня, и даже с мая. Если разом пропустить всех, то потом уже такого большого скопления не будет. С другой стороны, сейчас постепенно восстанавливается авиасообщение между Азербайджаном и Россией и увеличивается число спецрейсов из Москвы в Баку", - отметил Аллахвердиев.

Прибывший 28 июля в карантинный пункт Азер Мамедов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что в настоящее время здесь находятся 250 человек. "Когда мы приехали, палаточный лагерь был пуст. Здесь были только военные МЧС, медики, другой вспомогательный персонал. Нас после медосмотра разместили в палатках, рассчитанных на пять мест. Лагерь тут большой. Тут очень много палаток и запросто можно было бы поместить всех из Куллара", - считает мужчина.

Он отметил, что доволен условиями в карантинной зоне.

"Условия хорошие - лучше, чем в Кулларе. В палатках живем по четыре-пять человек. Все чисто, кормят по три раза в день в отдельной столовой. Нам сказали, что если все будет хорошо, отпустят через неделю. Дважды в день нам измеряют температуру: пока, насколько я знаю, ни у кого подозрений не выявили", - сказал житель лагеря.

В Губинской центральной больнице корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что уже вторую неделю среди прибывших из Дагестана не выявляются инфицированные.

Получить комментарии в государственных органах Азербайджана о причинах сохранения вакантных мест в карантинной зоне на границе не удалось. В МЧС Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что это ведомство ответственно лишь за обеспечение проживания людей в карантинном пункте. В МИД Азербайджана также воздержались от комментариев, сославшись на то, что данные вопросы относятся к компетенции оперштаба. В Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями также заявили, что по вопросам, касающимся возвращения граждан Азербайджана из-за рубежа, следует обращаться в оперштаб. При этом представители оперштаба оказались недоступны для комментариев.

Число граждан, которых могут принять в Азербайджане после пресечения границы, зависит от возможностей карантинных пунктов, медицинского персонала и учреждений здравоохранения, ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперштаба при кабинете министров Азербайджана. "Пациентов может оказаться больше, чем свободных койкомест (в специализированных больницах)", - пояснил он.

Проживающий в Грузии в политэмиграции азербайджанский активист Автандил Мамедли считает, что причиной затягивания с решением вопроса о возвращении граждан на родину является "плохое управление в Азербайджане".

"Вопрос упирается в плохую систему государственного управления. В какой-то момент в начале пандемии было решено, что свободный коридор для возвращающихся может вызвать наплыв людей и способствовать распространению эпидемии в Азербайджане. И сейчас, хотя ситуация существенно улучшилась, никто из чиновников или госорганов не хочет брать на себя ответственность проявить инициативу по отмене предыдущего решения. Конечно, присутствует в этом вопросе и коррупционная составляющая. Выделяются госсредства на содержание обителей палаточных лагерей по обе стороны границы, и кто-то этими средствами распоряжается, и общественного контроля за этим нет", - сказал Мамедли.

За минувшие сутки в Азербайджане было выявлено 363 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего число зараженных в Азербайджане за период пандемии достигло 31 221. Из них 24 495 пациентов выздоровели, 438 скончались, 6 288 продолжают лечение в больницах особого режима, сообщил оперативный штаб при кабинете министров.

Напомним, 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они арестованы. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Власти оставили закрытыми государственные границы Азербайджана до 1 августа. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на Южном Кавказе и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".