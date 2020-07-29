Азербайджан опередил Армению по числу новых смертей и заражений COVID-19

29 июля 2020, 18:25

За последние сутки число жертв коронавируса на Южном Кавказе увеличилось за счет Азербайджана и Армении. При этом восемь смертельных случаев зафиксированы в Азербайджане и четыре в Армении. Из 692 новых случаев заражения в регионе 363 пришлись на Азербайджан.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля лидером по количеству новых летальных исходов на Южном Кавказе была Армения, за сутки там скончались восемь зараженных COVID-19. По суточному приросту инфицированных лидировал Азербайджан, где инфекция была подтверждена у 412 пациентов.

В Грузии первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, в Азербайджане – 28 февраля, а в Армении – 1 марта. О первых случаях инфицирования в Нагорном Карабахе и Абхазии заявили 7 апреля, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число жертв COVID-19 на Южном Кавказе достигло 1180. За последние сутки зафиксировано 12 смертельных случаев от коронавируса: восемь в Азербайджане и четыре в Армении. С начала пандемии больше всего летальных исходов зарегистрировано в Армении, здесь умерли 723 человека. В Азербайджане от инфекции скончались 438 человек, в Грузии – 16, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Из непризнанных республик Южного Кавказа два смертельных случая были зафиксированы в Абхазии и один – в Нагорном Карабахе.

За последние сутки в странах Южного Кавказа выявлено 692 новых случая заражения коронавирусом, 363 из них пришлись на Азербайджан, а 308 – на Армению. В Грузии COVID-19 подтвердился у 10 пациентов.

При этом Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером по общему количеству инфицированных. В стране к 29 июля подтверждено 37 937 случаев заражения коронавирусом; за период пандемии в стране выздоровели 27 824 пациента. Общее число инфицированных в Азербайджане достигло 31 221, за период пандемии излечились 24 495 человек. В Грузии общее число инфицированных составляет 1155, из них выздоровели 929 человек.

Армения продолжает лидировать среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1281,22, тогда как в Азербайджане 309,95 случая инфицирования на 100 тысяч жителей, а в Грузии – 31,02.

По данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии, по данным на 1 января 2019 года, проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

Из непризнанных республик Южного Кавказа к 18.25 мск 29 июля поступила информация о новых случаях инфицирования за последние сутки лишь из Нагорного Карабаха. Здесь подтверждены тесты у 11 человек, и общее число инфицированных за период пандемии составило 228, из них 162 пациента уже вылечились. В Южной Осетии за период пандемии заразились 89 человек, выздоровели 88. В Абхазии зафиксировано 63 случая COVID-19, из них 37 человек выздоровели.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".