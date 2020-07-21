Военные учения на территории полигонов Нагвалоу и Цабал в Абхазии. Фото: пресс-служба Южного военного округа

21 июля 2020, 09:35

Российские военные провели учения в Абхазии

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии отработали навыки отражения нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения.

Как писал "Кавказский узел", внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов проводится с 17 по 21 июля. В ней задействованы более 149 тысяч военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей. 

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа  в Абхазии были подняты по сигналу тревоги в рамках внезапной проверки боевой готовности. Танкисты, артиллеристы, мотострелки, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии совершили марши на общевойсковые полигоны, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне "Нагвалоу" у побережья Черного моря и на горном полигоне "Цабал" прошли двусторонние учения с боевой стрельбой, в ходе которых военнослужащие отработали отражение нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения. В учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих базы и около 500 единиц вооружения и военной техники: боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК "Штурм", гаубицы Д-30, САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Град", минометные установки "Сани", отмечается в сообщении на сайте ведомства. 

"Кавказский узел" также писал, что 19 июля в Абхазии прошла проверка боеготовности танкистов военной базы Южного военного округа.

Примечание:

"Более 3500 военных приняли участие в учениях на Северном Кавказе", "Около тысячи мотострелков приняли участие в учениях в Дагестане", "Минобороны проверило боеготовность российских танкистов в Абхазии".

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