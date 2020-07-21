Российские военные провели учения в Абхазии

21 июля 2020, 09:35

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии отработали навыки отражения нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения.

Как писал "Кавказский узел", внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов проводится с 17 по 21 июля. В ней задействованы более 149 тысяч военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии были подняты по сигналу тревоги в рамках внезапной проверки боевой готовности. Танкисты, артиллеристы, мотострелки, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты российской военной базы в Абхазии совершили марши на общевойсковые полигоны, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

На полигоне "Нагвалоу" у побережья Черного моря и на горном полигоне "Цабал" прошли двусторонние учения с боевой стрельбой, в ходе которых военнослужащие отработали отражение нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения. В учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих базы и около 500 единиц вооружения и военной техники: боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК "Штурм", гаубицы Д-30, САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Град", минометные установки "Сани", отмечается в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 19 июля в Абхазии прошла проверка боеготовности танкистов военной базы Южного военного округа.