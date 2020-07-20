20 июля 2020, 15:25

Схрон с боеприпасами обнаружен в Южной Осетии

В нежилом доме в Ленингорском районе силовики нашли патроны, выстрелы от гранатомета и гранаты. Боеприпасы могли быть использованы для проведения вооруженных провокаций, заявили сегодня в Комитете госбезопасности Южной Осетии.

В населенном пункте Гдулет Ленингорского района Южной Осетии 15 июля сотрудники Комитета госбезопасности Южной Осетии  и Погрануправления ФСБ РФ обнаружили схрон боеприпасов. 

Силовики изъяли 376 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, семь выстрелов от гранатомета, три гранаты, четыре запала для гранат, огнепроводные шнуры, электрические детонаторы и элементы снаряжения, приводит ИА "Рес" сегодняшнее сообщение Комитета госбезопасности Южной Осетии. 

С учетом сложной обстановки на границе Южной Осетии и Грузии  и случаями нарушения границы "вооруженными лицами с грузинской стороны, не исключена вероятность того, что в доме находился схрон, предназначенный для возможного проведения вооруженных провокаций на территории Южной Осетии", цитирует "Спутник Осетия" сообщение ведомства.

Как информировал "Кавказский узел", 11 июля, по данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, гражданин Грузии Заза Кахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. Семья т односельчане Кахеладзе утверждают, что  он не мог произвести несколько выстрелов из своего охотничьего ружья, а в момент задержания Кахеладзе находился на грузинской территории.

Примечание:

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