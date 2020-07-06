Глава Роспотребнадзора пояснил прирост заболевших коронавирусом в Калмыкии

06 июля 2020, 07:53

88-летняя женщина стала 28-й жертвой коронавируса в Калмыкии. В Сарпинском психоневрологическом диспансере госпитализированы еще четыре человека, в том числе директор учреждения и его заместитель. Главный санитарный врач Калмыкии не исключил, что регион вернется на первый этап отмены ограничений.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июля стало известно, что число умерших с COVID-19 в Калмыкии возросло до 27. При этом в Сарпинском психоневрологическом диспансере, где из-за вспышки коронавируса с 30 июня развернут инфекционный госпиталь, по данным на 4 июля, заболели 302 человека: 262 подопечных и 40 работников интерната.

15 пациентов и три соцработника Сарпинского психоневрологического диспансера заразились COVID-19. 2 июня глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов заявил, что количество зараженных в Сарпинском психоневрологическом интернате увеличилось до 300 человек. Прокуратура Калмыкии сообщила, что проведет проверку по факту заражения пациентов и работников учреждения.

За сутки с 4 по 5 июля также умерла женщина 1932 года рождения, страдавшая сопутствующими заболеваниями, сообщил вечером 5 июля корреспонденту "Кавказского узла" глава Управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиев. "У нее тяжело протекала коронавирусная инфекция. Она страдала ишемической болезнью сердца, стенокардией, гипертонией, остеохондрозом", - рассказал главный санврач республики.

Всего в республике, по данным на 5 июля, выявлено 32 новых случая инфицирования COVID-19. Значительное прибавление заболевших в последние три дня (3 июля Минздрав Калмыкии сообщил о 40 новых случаях инфицирования), по словам Санджиева, не отражает реальной картины распространения заболеваемости.

"На прошлой неделе у нас был всплеск заболеваемости, было много «контактных». По новым правилам, введенным в июне, «контактных» мы обследуем на 8-10 день. Во вторник-среду (30 июня – 1 июля) мы отложили все пробы, занимались Сарпинским психоневрологическим интернатом. Пробы за эти дни сделали в четверг (2 июля). А за пятницу-субботу (3-4 июля) мы обследовали всех контактных, которые были на прошлой неделе – срок подошел", - пояснил главный санврач.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Санджиев заявил, что Калмыкия может вернуться на первый этап смягчения карантинных ограничений. "Следующая неделя покажет, есть ли у нас реальный подъем заболеваемости. И тогда уже будем думать. Возможно, вернемся на первый этап", - сказал глава управления Роспотребнадзора, отметив, что половина заболеваний в последние дни приходится на Элисту.

В Сарпинском психоневрологическом диспансере госпитализированы еще четыре человека, общее число заболевших возросло до 306, сообщил Санджиев. "Коронавирус диагностирован у директора интерната и его заместителя. И подтвердились сомнительные пробы у двух подопечных – повторный анализ показал, что они инфицированы", - констатировал главный санитарный врач республики.

По данным Минздрава Калмыкии на 5 июля, с начала пандемии в республике зарегистрировано 1947 случаев инфицирования, выздоровели 1224 заболевших. В инфекционные больницы Элисты и четырех районов - Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского, Сарпинского – госпитализированы 512 человек. Состояние 11 пациентов оценивается как тяжелое, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В режиме домашней изоляции находятся 629 жителей Калмыкии, проинформировало ведомство.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".