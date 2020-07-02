Калмыкия стала лидером в ЮФО по числу новых случаев COVID-19

02 июля 2020, 13:44

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 513 пациентов в Южном федеральном округе, в том числе у 194 человек в Калмыкии, сообщил Роспотребнадзор. Число зараженных в Сарпинском психоневрологическом интернате возросло до 300, сообщил глава Минздрава республики Юрий Кикенов.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 июня по числу новых случаев заражения в Южном федеральном округе лидером стала Ростовская область, где за сутки COVID-19 был подтвержден у 212 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки COVID-19 в ЮФО подтвердился у 513 пациентов. Лидером в округе по этому показателю стала Калмыкия, где суточный прирост составил 194 случая, на втором месте Ростовская область – 90, на третьем Волгоградская – 89. Далее идут Кубань – 59, Адыгея – 46 и Астраханская область – 35, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в Калмыкии насчитывается 1717 случаев заражений, по этому показателю среди регионов ЮФО она на последнем месте. В то время как лидером является Ростовская область – 9796, на втором месте Волгоградская область – 6508, на третьем Кубань – 6102. Затем следуют Астраханская область – 3548 и предпоследней расположилась Адыгея – 1981. Всего в округе общее число заражений возросло до 29 652, сообщается на сайте.

По данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО – Краснодарский край, где живет 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

Ростовская область вернула лидерство по суточному приросту смертей

За сутки в ЮФО от коронавируса скончались шесть пациентов, из них больше всего в Ростовской области, где умерли трое зараженных COVID-19. В Волгоградской области – двое и один на Кубани, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число смертей от коронавируса в округе достигло 319. Лидер по этому показателю также Ростовская область – 130. На втором месте Кубань – 79, на третьем Волгоградская область – 41. За нею следуют Астраханская область – 32, Калмыкия – 23 и Адыгея – 14, сообщается на сайте.

Наибольшее число излечившихся от COVID-19 также в Ростовской области – 6173, на втором месте Кубань – 4827, на третьем Волгоградская область – 3057. Затем следуют Астраханская область – 2363, Адыгея – 1363 и Калмыкия – 1075. Всего в ЮФО выздоровели 18 858 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных Роспотребнадзора.

По числу активных больных лидирует Ростовская область – 3494, на втором месте Волгоградская – 3410, на третьем Кубань – 1196. После нее идут Астраханская область – 1153, Калмыкия – 619 и Адыгея – 604.

Самая неблагоприятная ситуация по количеству зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения среди регионов ЮФО в Калмыкии (633,26), а ниже всего заболеваемость на Кубани (107,52), сообщил Роспотребнадзор.

Число заболевших COVID-19 в Сарпинском интернате возросло до 300

В интернате, где 30 июня была зафиксирована вспышка коронавируса, число зараженных возросло до 300, рассказал глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сегодня на странице ведомства в Instagram. "Итого на сегодняшний день там [в интернате] 300 зараженных среди подопечных и числа сотрудников. Ситуация остается стабильной. Тяжелых больных среди этих 300 – нет. Но наверняка в перспективе разовьются и коронавирусные пневмонии", – сказал Кикенов в ходе видеотрансляции, которую посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

1 июля COVID-19 подтвердился у 196 человек в интернате, среди заболевших есть как пациенты, так и сотрудники учреждения. Ситуацию взял на контроль Минздрав России. Всего в учреждении находится 355 пациентов, которых обслуживает персонал из 62 сотрудников, сообщила глава министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева. Она предположила, что вирус был занесен в интернат "через персонал". На базе психоневрологического диспансера развернут инфекционный госпиталь.

По его словам, интернат обеспечен всем необходимым для борьбы со вспышкой вируса. "Бригады, которые проводят лечение пациентов, полностью готовы. Сформирован штаб, создана база лекарственного обеспечения, [в интернат доставлен] передвижной рентген-аппарат. Всю диагностику, лабораторные исследования будем проводить на месте", – сказал министр.

Прокуратура Калмыкии проведет проверку по факту заражения коронавирусом сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в Сарпинском районе, сообщила 1 июля пресс-служба надзорного органа. "В рамках проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц указанного учреждения в части принятия достаточности мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, а также оснащения медицинских учреждений оборудованием, необходимым для лечения больных", – сказано в публикации ведомства.

Кроме того, МВД по Калмыкии проверит факт заражения коронавирусом в психоневрологическом диспансере "на предмет наличия в действиях сотрудников медицинского учреждения признаков преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ (нарушение санэпидемправил)", указано в сообщении прокуратуры.

Статья 236 УК РФ " "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" – предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным Минздрава Калмыкии на 2 июля, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 1839 случаев инфицирования коронавирусом, 1195 заболевших выздоровели. Количество умерших прежнее – 26 человек. Состояние девяти пациентов оценивается как тяжелое, пятеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в инфекционные больницы госпитализировано 413 человек, в том числе 200 – в Сарпинском районе. В изоляторе села Садовое, райцентра Сарпинского района, содержатся 155 человек. В режиме домашней изоляции находится 621 житель Калмыкии, сообщил Юрий Кикенов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".