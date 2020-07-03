Родные решили похоронить Абдулманапа Нурмагомедова в Кировауле

03 июля 2020, 17:21

Тело отца и тренера дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, доставят из Москвы в Дагестан для захоронения. Абдулманап Нурмагомедов умер от последствий заражения коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, который ранее был госпитализирован двусторонней пневмонии. В мае он находился в московской клинике в состоянии комы.

Заслуженный тренер России, мастер спорта по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший всего 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. "Бойцов мы учим тому, чтобы они прежде всего были людьми, гражданами", - заявлял ранее тренер "Кавказскому узлу".

Сегодня ночью или утром 4 июля Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в селе Кироваул, сообщили в пресс-службе администрации Кизилюртовского района. "Пока точно неизвестно", - отметил сотрудник администрации.

Родственники Нурмагомедова уже собрались в Кировауле и ожидают, когда тело доставят из Москвы, со ссылкой на представителя районных властей передал "Интерфакс".

В селе Кироваул в Кизилюртовском районе, где проживает семья дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, еще к 25 мая вирусной пневмонией переболели 500 селян, 11 умерли. Многие из заболевших никуда не обращались и их заболевание не было зарегистрировано, рассказали селяне.

Абдулманап Нурмагомедов переболел коронавирусом, но и после выздоровления его состояние оставалось тяжелым, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" комментатор ММА на телеканале "Матч ТВ" Вадим Фурсов. По его данным, смерть наступила от последствий COVID-19.

По словам дагестанского спортивного комментатора Рамазана Рабаданова, Абдулманап Нурмагомедов скончался сегодня. Рабаданов заявил, что Нурмагомедов-старший умер от COVID-19 в московской больнице № 52, сообщил на своем сайте телеканал "360°".

В своей последней публикации на личной странице в Instagram Абдулманап Нурмагомедов благодарил врачей. "Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах", - написал он 28 апреля. Сегодня в комментариях к этой публикации появилось множество соболезнований.

К 17.21 мск 3 июля эта публикация собрала 70,8 тысячи просмотров и 6002 комментария. "Покойтесь миром. Соболезнуем", - написала kabulovna94. "Казахстан скорбит вместе с вами", - написала aika__official_. "Скорбим вместе", - прокомментировал публикацию пользователь из Азербайджана elim____m.

Соболезнования семье Абдулманапа Нурмагомедова принес и глава Чечни Рамзан Кадыров. "Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов", - написал он сегодня на своем Telegram-канале.

Подопечным Абдулманапа Нурмагомедова был и Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана. В 2012 году Мирзаева осудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Тренер назвал это "случайным эпизодом, который, к сожалению, имел трагические последствия".

На сегодня в Дагестане 1642 активных больных коронавирусом. С начала пандемии заразились 8025 человек, 386 из них умерли, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Наряду со смертями от COVID-19, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Как заявила ранее представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира, неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, к 22 мая умерли 820 жителей Дагестана. Более свежих данных о смерти от пневмонии в Дагестане не озвучивалось.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".