Абдулманап Нурмагомедов. Кадр видео Время спорта - https://www.youtube.com/watch?v=HWyclHTd89o

03 июля 2020, 14:29

Скончался отец Хабиба Нурмагомедова

Умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сообщили родственники.

Как писал "Кавказский узел", в мае у отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, была диагностирована двусторонняя пневмония, он перенес операцию на сердце и находился в очень тяжелом состоянии. 25 мая Тelegram-канал Mash сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов впал в кому.

Скриншот сообщения Рамзана Кадырова о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, https://t.me/israfiloff/535Абдулманап Нурмагомедов скончался, сообщили сегодня со ссылкой на одного из членов семьи Нурмагомедовых "Махачкалинские известия". Друзья Хабиба Нурмагомедова подтверждают информацию о смерти его отца, сообщил на своем Telegram-канале дагестанский журналист Исрафил Исрафилов.

Причины смерти в этих сообщениях не уточняются.

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Примечание:

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