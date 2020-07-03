03 июля 2020, 14:29
Скончался отец Хабиба Нурмагомедова
Умер Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер дагестанского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, сообщили родственники.
Как писал "Кавказский узел", в мае у отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, была диагностирована двусторонняя пневмония, он перенес операцию на сердце и находился в очень тяжелом состоянии. 25 мая Тelegram-канал Mash сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов впал в кому.
Абдулманап Нурмагомедов скончался, сообщили сегодня со ссылкой на одного из членов семьи Нурмагомедовых "Махачкалинские известия". Друзья Хабиба Нурмагомедова подтверждают информацию о смерти его отца, сообщил на своем Telegram-канале дагестанский журналист Исрафил Исрафилов.
Причины смерти в этих сообщениях не уточняются.
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