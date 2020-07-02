Главы комиссий в Ростовской области заявили о сотнях проголосовавших жителей Донбасса

02 июля 2020, 00:50

Часть организованных для граждан России из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик избирательных участков в Ростовской области пустовали, об активной явке жителей Донбасса на общероссийском голосовании отчитались председатели комиссий в Красном Сулине, Новошахтинске и Таганроге. Опрошенные "Кавказским узлом" приезжие из ЛНР интересовались возможностью сделать покупки больше, чем голосованием.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 участков в разных районах Ростовской области выделены для голосования граждан России, которые проживают в ДНР и в ЛНР. Эксперты выразили опасение, что в области могут быть созданы выборные "карусели". "Никто не гарантирует, что эти люди не смогут перемещаться с одного участка на другой", — заявил член совета движения "Голос", председатель регионального отделения в Краснодарском крае Давид Канкия. Фальсификации на этих участках вероятны, хотя число избирателей с востока Украины не будет значительным, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По данным Избирательной комиссии Ростовской области, на 18.00 мск явка на общероссийском голосовании в Ростовской области составила 75,2%. Голосование в регионе проходит без нарушений, 30 июня заявил глава комиссии региона Андрей Буров, слова которого приводятся на сайте комиссии. На сайте "Карта нарушений на выборах", созданном движением "Голос", к 00.05 мск сегодня появилось восемь нарушений в Ростовской области, одно из них касается Красного Сулина. Опубликованное на сайте нарушение связано с принуждением начальства бюджетной организации своих подчиненных к голосованию, а также к тому, чтобы сотрудники приводили знакомых на участки и отчитывались об этом.

В Красном Сулине ежедневно голосовало по сотне жителей ДНР и ЛНР

Жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, имеющие гражданство РФ и приехавшие для участия в общероссийском голосовании в Красный Сулин, согласно объявлениям, должны были голосовать на избирательном участке №971, расположенном в столовой общежития №500. Однако с 25 июня жители Донбасса фактически голосовали в помещении Красносулинских городских теплосетей, куда приезжающих сопровождали местные казаки, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

1 июля избирательный участок, находящийся в здании городских теплосетей, был закрыт, а охранник заявил, что голосовать необходимо в общежитии №500. На этот участок организовано приехавших на автобусе днем жителей ЛНР сопроводил корреспондент "Кавказского узла", которого на территорию участка председатель комиссии не пропустила из-за отсутствия аккредитации.

Возле избирательного участка за столом голосующих ждали два сотрудника полиции, которые записывали паспортные данные приезжих и, в случае если у людей отсутствовали перчатки и маски, выдавали их бесплатно. Уже при входе на участок, в холле, девушка ещё раз спрашивала, у всех ли есть маски и перчатки, измеряла температуру и обрабатывала руки антисептиком, а также предлагала бесплатно бутылки воды, которые им на участок привезли сотрудники администрации Красного Сулина, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 1 июля больше всего летальных исходов от коронавируса среди регионов ЮФО зарегистрировано в Ростовской области – 127. Регион также с большим отрывом лидирует по общему числу заражений – 9706. Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Председатель избирательного участка рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что за дни голосования все члены комиссии "немного устали".

"На улице сейчас стоит жара, мы принимаем каждый день минимум по два автобуса - это 100 человек, когда и больше. Всем раздаём маски и перчатки, если у людей их нет. После каждого заезда обрабатываем ручки на дверях, столы, проветриваем помещение", - сообщила она, добавив, что голосование проходило спокойно, без происшествий.

В помещении комиссии находились двое наблюдателей от общественной палаты региона, но поговорить с корреспондентом "Кавказского узла" они не вышли.

На 2613 избирательных участков направлено 15 708 общественных наблюдателей от общественной палаты региона, сообщил 1 июля заместитель председателя палаты Юрий Зерщиков. "На каждом участке общественным контролем занимается не менее пяти наблюдателей. Они также задействованы при голосовании на дому и придомовых территориях", - приводятся слова Зерщикова на сайте правительства области. По словам Зерщикова, на базе общественной палаты работает ситуационный центр, который за шесть дней голосования принял 75 телефонных звонков от жителей региона. "Большинство вопросов касалось режима работы избирательных участков", - уточнил Зерщиков.

Жители ЛНР попросили корреспондента "Кавказского узла" их не фотографировать, на вопрос – "Почему приехали голосовать?" - отвечали неохотно. Один из мужчин рассказал, что 1 июля приехали все сотрудники полиции ЛНР. После голосования многие спрашивали, где находятся магазины, в основном искали супермаркеты и аптеки. Одна из женщин рассказала, что лекарств в аптеках ЛНР "не так уж много", поэтому полтора часа до отъезда автобуса проголосовавшие жители ЛНР делали закупки, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

На участке корреспондент "Кавказского узла" также встретил жительницу ДНР, которая приехала проголосовать не на рейсовом автобусе, а самостоятельно. Она рассказала, что с работой в самопровозглашенной республике "есть проблемы, но найти можно".

"[На территории ДНР] периодически слышны выстрелы [..] Всегда мы чувствовали себя жителями России, мы - один народ, и, конечно, нам бы хотелось жить в составе России", - рассказала женщина о своих мотивах участия в общероссийском голосовании.

В Ростовской области с апреля 2019 года работают центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Некоторые жители неподконтрольного Киеву востока Украины планируют переехать в Россию, другие надеются, что эти территории войдут в состав РФ.

Избирательные участки в Аксае, Каменоломнях и Шахтах не пользовались популярностью среди жителей ДНР и ЛНР

Жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик также голосовали в других города и районах региона. Корреспондент "Кавказского узла" посетил 1 июля несколько из определенных для них избирательных участков.

Так участок № 131 расположен в Аксае на улице Мира в небольшом помещении здания межпоселенческой центральной библиотеки имени Михаила Шолохова. В этом же здании находится приемная губернатора области Василия Голубева. Перед входом на участок девушка в майке с надписью "волонтер" на фоне стенда "Выбери свою поправку" предлагала желающим цветные стикеры с надписями "За жизнь без войны", "За природу", "За семью". На входе всех избирателей просили надеть маски, обработать руки антисептиком или надеть перчатки, также выдавали одноразовые ручки. Большого скопления людей на участке 1 июля в полдень корреспондент "Кавказского узла" не наблюдал.

С 25 июня и по состоянию на 11.30 мск 1 июля на участке проголосовало 1140 человек, среди которых были в том числе жители ДНР и ЛНР, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель комиссии Галина Черныш.

В поселке Каменоломни, расположенном в Октябрьском сельском районе области, жители ДНР и ЛНР могли голосовать на участке №1552, расположенном в небольшом двухэтажном здании администрации поселения. По словам председателя комиссии, по состоянию на 12.30 мск 1 июля на этом участке не проголосовало ни одного жителя с территорий самопровозглашенных республик, а в процедуре голосования приняли участие 845 человек из 1054 зарегистрированных избирателей на этом участке. В это же время на участке корреспондент "Кавказского узла" наблюдал несколько избирателей.

В Шахтах избирательный участок №2560 для голосования граждан РФ, проживающих в ДНР и ЛНР, расположен в здании лицея №26. Председатель комиссии Зоя Харламова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что из самопровозглашенных республик с 25 июня здесь проголосовали "человек десять", общая явка к 14.00 мск 1 июля составила около 2000 человек из 2670 зарегистрированных избирателей.

На участках и в Каменоломни, и в Шахтах пришедшим измеряли температуру, выдавали одноразовые перчатки и ручки, паспорт, как и на других участках, предъявлялся на расстоянии. Сотрудницы избирательных комиссий также отметили активное участие местных жителей в губернаторском проекте "Народный совет".

25 июня в Ростовской области также началось голосование в рамках губернаторского проекта "Народный совет". В рамках проекта жители региона могли выбрать самые важные направления расходования 500 миллионов рублей из регионального бюджета, среди которых покупка автомобилей для участковых педиатров, мобильные комплексы ГТО, компьютерное оборудование для школ и другое. Отдать свой голос за приоритетные направления можно было на участках для голосования по поправкам к Конституции, а также на специальном сайте sovet.donland.ru, сообщается на сайте правительства региона.

Жители ДНР и ЛНР активно голосовали в Новошахтинске и Таганроге

Избирательный участок для граждан РФ из самопровозглашенных республик в Новошахтинске расположен в новом здании Дома культуры, прилегающем к пункту выдачи российских паспортов. Отделение МВД по вопросам миграции было закрыто, его охраняли вооруженные сотрудники Росгвардии. Перед участком несколько пожилых женщин, сидя на скамейке, пели казачьи и патриотические песни, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Председатель комиссии Светлана Мирошниченко рассказала, что с 25 июня по 15.00 мск 1 июля на этом участке проголосовало порядка 1400 человек, проживающих на территории самопровозглашенных республик, и более 300 человек с утра 1 июля, которые "добирались автобусами". Она пояснила, что для голосования жителям ЛНР и ДНР необходимо было заполнить заявление, распечатанные бланки которого лежали на столе. Каких-либо документов для пересечения границы после голосования не выдавалось, добавила Мирошниченко.

Участок №2190 для приехавших проголосовать в Таганрог жителей Донбасса находился в здании школы №34. С 25 июня на этом участке проголосовало около 1500 жителей ДНР, сообщила председатель комиссии Инесса Чумак.

"Жители[(ДНР] приезжают сами, за свой счет, покупают билеты. Чем они это аргументируют? […] они голосуют за эту поправку – поправку защиты соотечественников за рубежом", - заявила Чумак на видео, опубликованном 1 июля в 14.00 мск на сайте издания "Блокнот. Таганрог".

Издание также опубликовало видео, на кадрах которого видна очередь из людей в масках и перчатках, а также с документами в руках. "Это граждане ДНР и ЛНР, которые приехали в Таганрог, чтобы проголосовать. И такая активность у них не первый день. Ежедневно с 25 июня по несколько автобусов привозят людей на голосование из республик […] Поездка на голосование – единственный способ для жителей ДНР попасть в Россию – границы-то закрыты", - поясняется в материале издания.

Отметим, что по данным на начало декабря 2019 года гражданство России получили около 125 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, процитировал 9 декабря 2019 года главу МВД РФ Владимира Колокольцева "Интерфакс". По его словам, всего с апреля 2019 года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение гражданство.

Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, итоги голосования легко сфальсифицировать, каждую поправку нужно обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".