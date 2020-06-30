30 июня 2020, 14:05

Акция вынужденных переселенцев в Магасе закончилась потасовкой с силовиками

Силовики попытались задержать вынужденных переселенцев из Чечни, собравшихся у здания администрации главы Ингушетии, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Вынужденные переселенцы из Чечни собрались сегодня у здания администрации главы Ингушетии, чтобы записать видеообращение к президенту. Силовики попросили представителей инициативной группы пройти в отдел и дать объяснения, но получили отказ. К зданию администрации были стянуты дополнительные силы. Когда активистов попытались задержать, произошла потасовка, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

На сайте МВД по Ингушетии к 14.05 мск 30 июня не появилось информации об инциденте.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 18 семей беженцев из Чечни, проживавшие в пунктах временного размещения в Ингушетии, в августе 2014 года получили жилье в Грозном. Однако часть семей остались в этих пунктах. В апреле 2020 года Европейский суд по правам человека признал нарушением выселение оттуда беженки Исият Дзауровой.

Примечание:

"Верховный суд Ингушетии отказал в отсрочке выселения беженцев из здания детсада", "Беженцы в Карабулаке заявляют о давлении со стороны властей Чечни и Ингушетии", "В Ингушетии беженцы намерены провести голодовку с требованием решения их проблем".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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