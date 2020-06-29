Избирком Чечни объявил о 63-процентной явке на голосование

29 июня 2020, 17:59

За первые четыре дня голосования по конституционным поправкам в нем приняли участие более 484 тысяч человек, заявила Избирательная комиссия Чечни. Местные жители не заметили на участках большого числа голосующих.

Как сообщал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам к Конституции. За первые два дня голосования на участки в Чечне, по данным избиркома республики, пришли 28,45% избирателей. Однако многие жители Чечни заявили "Кавказскому узлу" о нежелании идти на голосование.

Основным днем голосования по поправкам к действующей Конституции объявлено 1 июля 2020 года, но началось оно еще 25 июня. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. По их мнению, они не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, а итоги самого голосования легко сфальсифицировать.

С 25 по 28 июня в голосовании приняли участие 484 447 человек, что составляет 63,17% от включенных в списки участников голосования, отчиталась сегодня на своем сайте Избирательная комиссия Чечни.

"До завершения голосования остается два дня, но уже сегодня мы можем констатировать, что в нашей республике оно состоялось, идет с активным участием граждан, с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором правил, без каких-либо нарушений и замечаний со стороны многочисленных наблюдателей", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в избирательной комиссии республики.

Для проведения голосования по поправкам к Конституции России в Чечне открыто 505 избирательных участков. За ходом голосования наблюдает свыше трех тысяч представителей различных партий и движений. На всех участках для голосования в круглосуточном режиме дежурят сотрудники правоохранительных органов, задействованы также работники МЧС и медработники. Голосование проводится как в закрытых помещениях, так и открытом воздухе, указали в избиркоме.

Активного голосования, о котором говорит избирком, не видно, указала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Октябрьского района чеченской столицы Хеда. "Избирательный участок находится с нами по соседству. Я что-то не видела там большого количества посетителей за прошедшие дни. Полиция на территории дежурит, изредка работники школы заходят и выходят, да сами члены комиссии. А так, чтобы активно голосовали, не заметно", - утверждает она.

Житель Чечни Ислам, юрист по образованию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не собирается голосовать. "Ни разу за эти 20 лет не участвовал ни в каких выборах, референдумах и тому подобных мероприятиях, и дальше не собираюсь. Это лично моя форма протеста против навязываемых нам кандидатур и решений. Я не хочу и не буду участвовать в этом фарсе, который называется голосованием по поправкам к Конституции. Вносить изменения в Основной закон страны во время эпидемии коронавируса, без возможностей широкого обсуждения и влияния на ситуацию - дело бессмысленное", - заявил он.

Местный житель сравнил это голосование с референдумом по новой Конституции Чечни, проведенным в 2003 году. "Тогда, во время фактически продолжавшейся в республике войны, жестоких «зачисток», сотнях тысячах беженцев, было объявлено, что чуть ли не весь народ принял участие в этом плебисците. Но мы-то знаем, что было на самом деле. То же самое происходит и сейчас. В стране и республике эпидемия коронавируса, а люди должны бежать на голосование, причем даже не зная досконально, что именно собираются менять в Конституции", - высказался Ислам.

К 29 июня в Чечне выявлено 1708 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в республике скончались 22 пациента с COVID-19, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Грозненец Асламбек признался, что не понимает сути вынесенных на голосование поправок. "Я вторую неделю нахожусь на карантине, после приезда из Москвы. То, что у нас тут активно голосуют, узнаю из новостей на местном телеканале. Даже сегодня я не понимаю, о каких именно поправках к Конституции идет речь и за что именно надо голосовать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Другая горожанка, Лиза, заявила, что ей некогда голосовать. "Если честно, даже не имею ни малейшего представления, о каком таком голосовании идет речь. Мне это неинтересно, да и времени нет. С утра до ночи работаю, делаю ремонт в частном доме. Возможностей на что-то отвлекаться нет. Три месяца сидела с детьми на карантине, сейчас подвернулась возможность немного подзаработать, так что все остальное для меня ушло на второй план", - рассказала жительница Грозного.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Те жители республики, что приняли участие в голосовании, отмечают строгие меры безопасности на избирательных участках. "Прежде на выборах обычно полиция металлоискатели ставила на входе, личный осмотр проводила. Сегодня это тоже присутствует, но меры еще более жесткие. На входе вам медик дистанционно измеряет температуру, надо надеть маску и перчатки. Затем садишься напротив члена избиркома, показываешь ему на расстоянии свой паспорт, он сверяет и вносит данные в список, затем берешь листок и идешь ставить отметку. Я не собиралась голосовать, но подруга, что в нашей участковой [избирательной] комиссии работает, попросила прийти, пришлось согласиться. Я так поняла, что у них ситуация с явкой не очень", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Мадина.

"Вчера у меня был выходной, решил пойти на участок, чтобы мой голос потом не использовали. Несмотря на то, что было воскресенье, много людей на участке не наблюдал. За то время, что я там провел, кроме меня пришел лишь один человек. Не знаю, может, в других местах, райцентрах и селах народ активно голосует, но у нас на участке было тихо. Охрана, медработники да скучающие члены комиссии с наблюдателями", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Ленинского района столицы Чечни Умар.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".