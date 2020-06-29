Участники шествия в Тбилиси потребовали открыть спортзалы

29 июня 2020, 08:07

Тренеры, бодибилдеры и владельцы фитнес-клубов на акции протеста потребовали от правительства Грузии разрешить работу закрытых из-за вспышки коронавируса спортзалов, смягчив при этом правила для их открытия.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая власти Грузии приняли решение отменить чрезвычайное положение в стране, введенное в связи с эпидемией коронавируса, некоторые ограничения сняты. В частности, с 1 июня власти Грузии разрешили начать работу тем ресторанам и кафе, у которых есть площадки на открытом воздухе. С 20 июня в стране началось поэтапное открытие музеев - на первом этапе были открыты музеи под открытым небом, в том числе в регионах страны.

Число случаев заражения в Грузии в 28 июня достигло 924. При этом 785 человек выздоровели, 15 скончались, сообщается на правительственном сайте StopCoV. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Протестное шествие владельцев и работников фитнес-клубов состоялось 28 июня в центре Тбилиси. Несколько десятков активистов, среди которых были тренеры, бодибилдеры и владельцы фитнес-клубов, прошли от станции-метро «Руставели» до канцелярии правительства, сообщили "Новости-Грузия".

Они потребовали объявить дату начала работы фитнес-клубов и спортзалов и смягчить требования для их открытия. "Уже четыре месяца мы ждем... То, что в залах придется сократить число тренажеров вполовину и установить между ними барьеры – это для нас неприемлемо", - заявил на акции директор спортивного зала Fit Line Георгий Васадзе. Кроме того, они потребовали разрешить заниматься одному человеку при условии соблюдения дистанции в два метра на пяти квадратных метрах, а не на восьми, как ранее предложило правительство, сказал он.

На этой неделе глава инспекции труда Минздрава Грузии и бизнес-омбудсмен вместе с представителями спортивной индустрии обсудили правила, при соблюдении которых фитнес-клубам разрешат открыться, сообщил телеканал "Рустави 2" на своем сайте.

Ранее акция с требованием открыть спортзлы прошла на проспекте Руставели 11 июня, информировал "Спутник-Грузия". "Мы хотим следовать здоровому образу жизни и чтобы нам дали бы возможность тренироваться в спортивных залах", - процитировало Васадзе издание.

В Грузии по запретом находятся собрания более 10 человек на социальных мероприятиях, не разрешены культурные и спортивные мероприятия, закрыты театры, казино, бассейны и спортзалы, в закрытых общественных местах сохраняется требование о ношении масок. Ограничения действуют до 15 июля, информирует "Эхо Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что 20 июня на акции протеста в Тбилиси работники ивент-индустрии на акции потребовали смягчить режим самоизоляции в стране.