Участники одиночных пикетов в Калаче-на-Дону призвали к бойкоту общероссийского голосования

24 июня 2020, 23:59

Активистка "Левого фронта" Татьяна Педан и врач Татьяна Ревва провели одиночные пикеты в центре Калача-на-Дону, призвав не голосовать за конституционные поправки. Облизбирком отчитался о более 135 тысячах заявок на голосование по месту нахождения и на дому.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Поправки в Конституцию России активно рекламируются на улицах Волгограда, жители города готовы принять участие в голосовании, но многие из них не согласны с обнулением президентских сроков и сомневаются в объективности результатов, показал опрос "Кавказского узла".

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Активистка волгоградского отделения "Левого фронта" Татьяна Педан и врач Калачевской районной больницы Татьяна Ревва провели сегодня серию одиночных пикетов в центре Калача–на-Дону с 17.20 до 18.20 по местному времени, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Педан. По ее словам, активистка держала плакат с надписью "1 июля. Стыдно участвовать в фиктивном голосовании". Татьяна Ревва вышла на акцию с плакатом "Сменяемость должна быть власти, а не Конституции".

Рядом с местом, где пикетировали активистки, стояла палатка волонтеров Конституции, отметила Педан. "Я просила показать [волонтеров] уведомление на право стоять там, но мне его не показали. Они сказали, что представляют волонтерский центр, и раздавали брошюры с надписью "Выбери свою поправку". Считаю, что "выбери" - это уже побуждение к действию, не информация", - сказала активистка.

Более 500 волонтеров 23 июня начали агитационную кампанию по информированию по общероссийскому голосованию в Волгоградской области, сообщила в этот день газета "Волгоградская правда" на своем сайте. По данным издания, информационные зоны помимо Волгограда созданы в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске, Фролово, Калаче-на-Дону, а также в Светлоярском, Николаевском, Еланском, Среднеахтубинском, Дубовском и Чернышковском районах и будут работать до 1 июля.

Она также добавила, что в российском законодательстве не упоминается о такой процедуре, как общероссийское голосование.

"У нас юридически нет такой процедуры как всероссийское голосование, есть две процедуры – выборы и референдум […] Поддерживать [общероссийское голосование] просто стыдно. Мы за бойкот голосования", - заявила Педан.

По ее словам, во время проведения акции прохожих было мало, но они читали плакаты. "Притормаживали и читали также и проезжающие мимо водители", - сообщила участница пикета.

Ранее анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Калачевского района Татьяна Ревва пожаловалась на то, что в больнице почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. После этого врач заявила о давлении со стороны руководства медучреждения. По словам Реввы, после того как в терапевтическом отделении больницы был зафиксирован больной коронавирусом, отделение не было закрыто на карантин, что создало угрозу распространения инфекции. По данным Роспотребнадзора, отделение закрывалось на прием пациентов, а новых случаев заражения COVID-19 среди медработников и персонала учреждения не зарегистрировано.

Вторая участница одиночного пикета Татьяна Ревва сообщила, что считает самой важной поправку к статье 81 Конституции РФ о количестве сроках президента, которая, по ее словам, у волонтеров Конституции представлена "очень завуалировано".

"Это главная статья во всех поправках. Волонтеры дали мне брошюрку, там написано про эту статью – "стабильность и развитие", якобы для этого и надо выбрать эту поправку. На самом деле эта статья продлевает сроки правления нашего президента минимум еще на два срока […] С этим я не согласна. Считаю, что власть надо сменить, а Конституцию не трогать. Несменяемость власти приводит к деградации, автократии, а не к демократии, как написано у нас в Конституции", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Ревва о своих причинах участия в акции.

Согласно части 3 статьи 81 Конституции России, "одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков". Поправка к этой статье гласит, что положение этой части статьи "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации".

Ревва также добавила, что еще не знает, пойдет ли на голосование по конституционным поправкам.

"Я не совсем определилась с тем, надо ли участвовать в голосовании. Но как врач я могу сказать, что не буду никого призывать туда идти просто потому, что это небезопасно для здоровья. Коронавирус в Волгоградской области все еще есть: каждые сутки больше 100 зараженных", - сообщила врач.

Волгоградская область находится на третьем месте среди регионов ЮФО по количеству смертей от коронавируса, где зарегистрировано 34 летальных случая. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 5724 – это второе место в ЮФО, говорится на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, собрана в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Почти 90 тысяч волгоградцев воспользовались услугой «мобильный избиратель»

В подготовке и проведении общероссийского голосования в Волгоградской области задействовано 13 908 членов избирательных комиссий, сообщил глава областного избиркома Виктор Черячукин на пресс-конференции 23 июня. По его словам, в регионе подано 88 579 заявлений о голосовании по месту нахождения в рамках механизма "мобильный избиратель". На 23 июня также поступило более 47 тысяч заявок о голосовании на дому.

Глава региональной комиссии также сообщил, что на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты Волгоградской области, а 1 июля в помещениях территориальных избирательных комиссий, где будет осуществляться прием протоколов участковых комиссий, будет организовано видеонаблюдение без трансляции в Интернете.

"В Волгограде и Волжском, где проживает более 50% избирателей области, будут установлены видеокамеры для фиксации процесса голосования и процедуры подсчета. Видеозапись будет вестись на протяжении всего периода голосования – с 25 июня по 1 июля. Данные с камер могут использоваться при рассмотрении поступивших обращений, они позволят оперативно рассмотреть спорные ситуации и принять решение", - приводятся слова Черячукина на сайте областной избирательной комиссии.

Новости о том, как проходит подготовка к голосованию по поправкам, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Конституция Путина".