Число смертей от COVID-19 в Калмыкии возросло до 20

17 июня 2020, 22:29

За сутки в Калмыкии умер один пациент с коронавирусом, в республике растет доля зараженных пациентов, старше 65 лет, сообщил главный санврач региона.

Как сообщал "Кавказский узел", к 16 июня в Калмыкии общее число заражений коронавирусом составило 1288, умерли 19 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Калмыкии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Умер мужчина 1950 года рождения, страдавший множеством сопутствующих заболеваний, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. "Его диагноз был осложнен острой почечной недостаточностью, полиорганной недостаточностью, гипертонической болезнью, подагрой и другими заболеваниями", – уточнил он.

За последние две недели доля людей старше 65 лет среди заболевших выросла, отметил Санджиев. "Старше 65 лет у нас 164 больных, это 13,1 процента [от всех заболевших]. Это говорит о несоблюдении режима самоизоляции среди [жителей] этой возрастной группы и о невыполнении рекомендаций врачей", – сказал он сегодня в ходе видеотрансляции на странице Минздрава Калмыкии в Instagram.

Главный санврач Калмыкии добавил, что за последние две недели также выросла доля заболевших, контакты которых установить невозможно. Он связал рост количества такого рода больных с послаблением режима самоизоляции и переходом на второй этап отмены ограничительных мер.

Возможно, что власти Калмыкии смягчат режим самоизоляции с 21 июня, отметил Санджиев. "Судя по уровню заболеваемости, судя по доле пневмонии, судя по невыполнению рекомендаций медицинских работников по поводу ношения масок, работы общественных объектов, в первую очередь бизнеса – я вообще не вижу оснований для перехода на третий этап [отмены ограничительных мер]", – заявил глава регионального управления Роспотребнадзора.

Он заверил, что 1 сентября начнут работать школы и другие образовательные учреждения. "Одно из главных [требований] – это разделение школьников по времени начала занятий. Это [также] разделение перемен, соблюдение мер личной гигиены и другие рекомендации", – пояснил Санджиев.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов, также принявший участие в прямом эфире, признал, что в Республиканской больнице произошел взрыв кислородного оборудования. По его словам, никто не погиб. "В пятницу на прошлой неделе (12 июня – прим. ред.) в Ресбольнице возникла нештатная ситуация, когда разорвало кислородный редуктор на одном из баллонов. Должен заметить, что один из сотрудников Республиканской больницы, специалист по кислородному оборудованию, просто героически перекрыл все кислородные баллоны, благодаря чему не допустил возникновения пожара. У нас не погибли люди в связи с этим, потому что кислород был переключен на другую рампу, подача кислорода [пациентам] не прерывалась", – рассказал Кикенов.

По данным Минздрава Калмыкии, на 17 июня в регионе зафиксированы 1292 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 906 больных. В инфекционные больницы Элисты и трех районов – Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского, госпитализирован 161 человек. Состояние восьми пациентов оценивается как тяжелое, пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В изоляторе находится один человек, под домашним наблюдением остается 391 житель Калмыкии, сообщило сегодня ведомство на своей странице в Instagram.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".