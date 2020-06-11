Число жертв коронавируса в Калмыкии увеличилось до 19

11 июня 2020, 23:00

Общее количество случаев инфицирования COVID-19 в Калмыкии увеличилось до 1233. За последние сутки выявлено 18 новых зараженных, а число жертв инфекции в регионе возросло до 19 за счет смерти пожилого мужчины.

Как информировал "Кавказский узел", к 10 июня количество случаев инфицирования в Калмыкии достигло 1215, суточный прирост составил 12 случаев. Число жертв увеличилось до 18 за счет смерти пожилой женщины.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Калмыкии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

О смерти в госпитале для пациентов с коронавирусом 66-летнего мужчины сегодня сообщил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

По его данным, умерший "страдал множеством сопутствующих заболеваний". "У него был ишемический инсульт. После чего стали развиваться энцефалопатия, гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, атеросклероз", - рассказал Санджиев корреспонденту "Кавказского узла".

К 11 июня в Калмыкии зафиксировано 1233 случая заболевания коронавирусом, выздоровели 762 человека, причем 21 - за последние сутки, сообщила сегодня пресс-служба Минздрава республики.

"В инфекционные больницы Элисты, а также Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского, Черноземельского районов госпитализированы 207 человек. Состояние 14 пациентов оценивается как тяжелое, девять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В изоляторах республики содержатся четыре человека, в режиме домашней изоляции остаются 529 жителей Калмыкии", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram (minzdravrk).

7 июня глава Калмыкии Бату Хасиков продлил ограничительные мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавируса до 21 июня включительно.

О динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.