Власти Азербайджана отказались от тотальной госпитализации больных COVID-19

14 июня 2020, 00:40

Общее число умерших от COVID-19 в Азербайджане выросло до 115, а инфицированных - до 9570. Зараженных, переносящих болезнь бессимптомно или в легкой форме, власти разрешили лечить на дому.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане возросло до 108, а общее число зараженных - до 8882.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 9 июня власти продлили его действие до конца месяца. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 12 июня в Азербайджане умерли пять пациентов с COVID-19, а к 13 июня - еще два. Общее число умерших составило 115 человек. За последние двое суток число инфицированных возросло до 9570 (336 новых случаев заражения были подтверждены к 12 июня и 352 - к 13 июня). За период пандемии выздоровели 5309 зараженных, сообщил оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Правительство Азербайджана приняло решение, согласно которому врачи будут лечить на дому бессимптомных больных и тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Соответствующее изменение внесено в постановление Кабинета министров о карантинном контроле в период распространения инфекционных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем. Документ 12 июня подписал премьер-министр страны Али Асадов, сообщила пресс-служба Кабмина.

С больных, лечащихся на дому, будет взята подписка о том, что до выздоровления они не покинут своего жилья. Им запрещено выключать телефон. Изменения в постановлении коснулись и людей, контактирующих с инфицированными, - им также нельзя покидать место жительства. Кроме того, зараженные должны оставаться в отдельной комнате, а в случае, если это невозможно, расстояние между инфицированным и другими членами семьи должно составлять не менее одного метра, рассказали в Кабмине.

Постановление правительства создает нормативно-правовую основу для лечения на дому бессимптомных больных и людей, переносящих заболевание в легкой форме. При этом, в настоящее время система здравоохранения страны справляется с лечением инфицированных в медицинских учреждениях. Число активных больных составляет 4 тысячи, и примерно столько же койко-мест остаются в резерве. Строятся еще шесть модульных больниц в общей сложности на 1200 мест, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

Руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям ОУТМП Васиф Алиев считает важным лечить всех зараженных в медицинских учреждениях, однако не исключает, что в будущем может возникнуть нехватка койко-мест.

"Когда больной находится под присмотром врача и членов семьи - это две разные ситуации. Естественно, клиническое состояние больных, которые в первые дни были асимптоматическими, в дальнейшем может ухудшиться. Поэтому мы за то, чтобы по мере возможности, для снижения риска смертности, асимптоматические больные, пациенты с легкой формой заболевания тоже проходили курс лечения в больницах. Но, если в будущем заболевание примет более широкий размах и в клиниках возникнет нехватка коек, пациенты с легкой формой заболевания будут оставаться дома, и участковые врачи будут оказывать им амбулаторные медицинские услуги. Соответствующие протоколы уже разработаны и находятся на последней стадии изучения", - цитирует Алиева АПА.

По его словам, в Европе и других странах мира уже есть практика оказания медицинских услуг асимптоматическим больным дома.

Решение о лечении зараженных амбулаторно - признак постепенной перегрузки системы здравоохранения, считает медицинский работник, занимающийся частной практикой, Азад Исазаде.

"Может быть, сегодня мест в больницах хватает, но их становится все меньше, и все новые больницы перепрофилируют для лечения инфицированных COVID-19. Указанное решение - свидетельство того, что уже места в больницах берегут. Если в марте-апреле счет зараженных в сутки шел на десятки и можно было всех без проблем помещать в больницы, то сейчас в среднем в день число инфицированных составляет порядка 330-350. Поэтому теперь уже рассматривается возможность не госпитализировать тех, у кого болезнь проходит легко или бессимптомно, и беречь места для тех, у кого состояние тяжелое или средней тяжести", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Однако он поставил под сомнение целесообразность изоляции зараженных дома. "Допустим, внутри квартиры больного изолируют в отдельной комнате, но кухня, санузел будут общими. Кроме того, эта семья будет использовать общий дымоход, вентиляционную систему. Под вопросом и механизм контроля. Ну, скажем, самого больного будут отслеживать по мобильному телефону, а как быть с другими членами семьи? Будут ли они соблюдать самоизоляцию. Как контролировать их посещение родственниками? Будут ли информировать соседей инфицированного о том, что у них в подъезде есть больной? С одной стороны, важна врачебная тайна, а с другой - коронавирус уже вышел за рамки медицинского вопроса и стал социальной проблемой, и нужно информировать население о возможных рисках", - считает Исазаде.

По его мнению, на случай переполненности больниц "целесообразнее было бы помещать тех, у кого болезнь проходит легко или без симптомов, в карантинных пунктах - санаториях, гостиницах, других объектах".

Врач одной из частных клиник Баку Адиль Гейбулла считает допустимым лечение на дому бессимптомных больных и переносящих болезнь в легкой форме.

"В больницы следуют помещать тех, кто нуждается в интенсивном лечении. С легкой формой болезни можно под врачебным контролем лечиться дома. За такими больными могут закрепить конкретных врачей, к примеру, участковых докторов, которые ежедневно будут отслеживать динамику состояния. Если возникнут осложнения, то пациента надо будет госпитализировать, если нет, то его следует оставить на лечении дома. Пациент вполне может выздороветь дома", - сказал Гейбулла корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что лечение на дому части зараженных позволит оптимизировать расходы на борьбу с пандемией, снимет нагрузку с лечебных учреждений, высвободит койко-места, позволит персоналу сосредоточиться на тяжелобольных и пациентах средней тяжести, что повысит эффективность лечения.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".