Группа заключенных объявила голодовку в СИЗО Нальчика

08 июня 2020, 17:57

Как минимум четверо заключенных проводят голодовку в Нальчикском СИЗО со 2 июня, сообщил сегодня председатель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков.

Сообщение о том, что группа заключенных объявила в СИЗО Нальчика голодовку, Валерий Хатажуков прислал сегодня "Кавказскому узлу", используя сервис обратной связи.

Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на смс-сервис "Кавказского узла" на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Также есть возможность написать сообщение через форму обратной связи.

По данным Хатажукова, в последние дни в адрес его организации поступают обращения от представителей различных российских правозащитных организаций, а также от жителей Кабардино-Балкарии с просьбой прояснить ситуацию в Нальчикском СИЗО в связи с голодовкой, объявленной группой заключенных.

"Такой интерес к этому событию объясняется и тем, что никакой официальной информации о происходящем в Нальчикском СИЗО в данное время нет. И тем не менее по имеющимся у нас сегодня разрозненным сведениям, мы можем вполне уверенно заявить, что такая голодовка на самом деле проходит в Нальчикском СИЗО со 2 июня", - написал правозащитник.

Он назвал четырех участников голодовки. Это Мартин Назроанов, Марат Пшемурзов, Амир Кибишев и Анзор Кулов. "Нам не удалось связаться с представителями ОНК КБР и выяснить, собираются ли они посетить участников голодовки в Нальчикском СИЗО", - указал Валерий Хатажуков. При этом, по его словам, помощник уполномоченного по правам человека в КБР Мухарби Иругов подтвердил в телефоном разговоре, что группа заключенных объявила голодовку в Нальчикском СИЗО и один из них - Анзор Кулов - обратился к ним 4 июня с просьбой об оказании содействия в защите его прав.

"Уполномоченный по правам человека Борис Зумакулов обратился по этому вопросу к надзирающему прокурору, который также подтвердил, что такая голодовка действительно имеет место. Кроме того, по словам Иругова, он с группой членов вновь сформированного ОНК КБР посетил Нальчикское СИЗО 3 июня. Эта встреча носила ознакомительный характер, но администрация ни словом не обмолвилась о проходящей голодовке", - сообщил Валерий Хатажуков.

Он также указал, что пока не может назвать точное число участников голодовки и "реальные причины, толкнувшие их к крайним методам протеста".

На сайте Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по КБР, структурным подразделением которого является Нальчикский СИЗО (ФКУ СИЗО-1), по данным на 17.55 мск 8 июня информации о голодовке заключенных нет.