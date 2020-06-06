Правозащитники раскритиковали Пашиняна за публикацию личных данных нарушителей карантина

06 июня 2020, 10:03

Фото- и видеосвидетельства нарушения карантинных ограничений, которые премьер-министр Армении размещает в Facebook, не должны позволять идентифицировать конкретных людей, заявили правозащитники. Они считают, что Никол Пашинян провоцирует пользователей соцсети на оскорбительные комментарии.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая заявил о том, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса. С 4 июня жителям Армении запрещено выходить из дома без медицинских масок.

К 5 июня в Армении число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, возросло до 183, количество заражений коронавирусом достигло 11 817. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой приводятся данные о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пашинян инициировал онлайн-акцию общественного контроля

Премьер-министр Никол Пашинян 2 июня призвал пользователей Facebook присылать на его официальную страницу в соцсети свидетельства нарушений правил эпидемиологической безопасности с указанием, в частности, места и времени. Это публикация главы правительства набрала более 10 тысяч отметок, свыше 2,6 тысячи комментариев и около 700 репостов.

В течение трех суток на странице премьера были опубликованы сотни фотографии и видеозаписи очередей перед банками и в госучреждениях, переполненного общественного транспорта, людей без масок. Размещались свидетельства паломничеств, массовых мероприятий и торжеств, в том числе с участием школьников. Жители Армении снимали, как во дворах играют дети, а взрослые проводят время в беседках. Уже на брифинге 3 июня Пашинян заявил, что акция общественного контроля позволила выявить реальные масштабы нарушений. Он отметил, что полиция не в состоянии справиться с этим.

Общественный резонанс вызвала публикация в соцсети 5 июня видео задержания жителя Еревана за нарушение масочного режима. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что полиция действовала излишне жестко. "Полиция – силовая структура, и в отношении открыто игнорирующих установленные правила может и должна применяться сила, в соответствии с законом", - прокомментировал инцидент премьер-министр Никол Пашинян.

Некоторые публикации на странице Никола Пашиняна вызвали внимание силовиков - в частности, видео свадебного перфоманса, опубликованное премьером 4 июня. На видео два человека в полицейской форме появляются открытой банкетной площадке и объявляют присутствующим, что те нарушили запрет комендатуры и должны разойтись в течение получаса. К двум людям в форме присоединяются еще два человека в балаклавах, и все четверо исполняют танцевальный номер. Далее следуют кадры свадебного торжества. 5 июня полиция сообщила на своей странице в Facebook, что на владельцев ресторана, где проходила свадьба, составлен протокол об административном правонарушении. Публикация сопровождается видеозаписью того, как силовики действительно приходят на площадку, где проходила свадьба и перфоманс.

Омбудсмен раскритиковал Пашиняна за одну из публикаций

Пашинян также разместил фотографию, названную им "Неприкрытая красота". На фото девушка едет в метро без маски, ее лицо не заретушировано. Публикация вызвала возмущенные комментарии пользователей соцсети, которые раскритиковали девушку. Премьер удалил фото, и в одной из публикаций от 5 июня принес девушке извинения за оскорбительные комментарии на своей странице. "Однако акция общественного контроля продолжится. Прошу удалить все оскорбительные комментарии", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова главы правительства.

На инцидент с фотографией девушки отреагировал омбудсмен Армении Арман Татоян. "Общественные деятели при публикациях обязаны учитывать, что какие бы правомерные цели они ни преследовали, могут быть нарушены права конкретного человека", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию, сделанную 5 июня на официальной странице омбудсмена в Facebook.

В случае с фотографией, названной премьером "Неприкрытая красота", Пашинян сам спровоцировал волну оскорбительных комментариев, полагает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. "Если бы он написал, что нельзя находиться без маски в общественном транспорте, то и комментарии были бы соответствующие. Но он придал [обсуждению] другой контекст, невольно выразил свое отношение к этой фотографии. Недопустимо, когда вместо того, чтобы обратить внимание на определенные нарушения, обращаешь внимание на какие-то качества личности", - считает Сакунц.

Публикацию этого фото осудила и координатор коалиции "Против насилия над женщинами", правозащитница Зара Ованнисян. "Вторжение в личную жизнь недопустимо, так как может привести к нервному срыву и неприятным последствиям", - указала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что в ряде случаев премьер распространял недостоверную информацию о нарушениях. "Фотографию мог прислать конкурент по бизнесу, чтобы оклеветать, и премьер невольно становится инструментом манипуляции в этих вопросах. Нельзя без контроля публиковать все, что присылают. Получается, что Никол Пашинян своим подчиненным не доверяет, а доверяет анонимным пользователям Facebook?" - сказала Зара Ованнисян.

4 июня Никол Пашинян разместил перепост видео туристического агентства, записанном во время посещения туристами монастырского комплекса Ахтала. В описании к видео на странице уточняется, что запись сделана еще в 2019 году, то есть до начала пандемии коронавируса. На это же указал в комментариях к публикации Пашиняна директор турагентства. Тем не менее, эта публикация, по состоянию на 10.00 мск 6 июня, Пашиняном не удалена.

Своими публикациями премьер пропагандирует язык ненависти, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц в связи с фото "Неприкрытая красота".

Она пояснила, что публикации на странице премьера часто сопровождаются оскорблениями. "Он, по сути, позволяет унижать оппонентов. Мог бы модерировать публикации, удалять оскорбления. Есть и моральная сторона вопроса. Если эта девушка перенесет стресс, за последствия кто будет отвечать? Это безответственно с его стороны", - считает она.

Парламент Армении в январе создал рабочую группу по борьбе с распространением ненависти в стране. Риторика ненависти в Армении стала серьезной угрозой демократии в стране, ее используют как прежние, так и нынешние власти, заявили правозащитники, журналисты и представители НПО, комментируя решение парламента.

Правозащитники указали на нарушение закона о личных данных

Публикация премьером свидетельств о нарушений эпидемиологической безопасности нарушает закон о защите личных данных, заявила корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра свободы информации Шушан Дойдоян. По ее мнению, в общественных местах фото- и видеоконтроль могут осуществлять только уполномоченные лицы - в частности, представители мэрии или полиции.

"Человека, которого фотографируют, нужно поставить в известность. Неспроста при подъезде к камере слежения скорости стоит знак, чтобы водитель следовал правовым требованиям. Закон запрещает скрытую съемку. Если закон запрещает властям скрытую съемку, то гражданам тем более запрещается скрыто снимать", - подчеркнула она.

Кроме того, при публикации такого рода свидетельств их необходимо обезличить - в частности, заретушировать лицо, чтобы нельзя было идентифицировать конкретного человека на фото или видео, добавила Дойдоян. "Это необходимо, чтобы не человек не стал мишенью для нападок. В данном конкретном случае проблема не в человеке, а в явлении, с которым ведется война. В законе о личных данных также прописано, что должен соблюдаться принцип соразмерности. Что личные данные должны быть обработаны в том минимальном объеме, который необходим для достижения цели", - пояснила директор центра.

Нарушение закона о личных данных подпадает под статью 189.17 Административного кодекса и наказывается штрафов в размере до 500 тысяч драмов (около 1040 долларов), добавила Шушан Дойдян.

Премьер-министр действует за рамками своих полномочий, согласен глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. "Государственные деятели могут выражать свою позицию относительно явления, но в их обязанности не входит распространение таких сведений. Если премьер считает, что эти сведения представляют интерес, он вправе поручить соответствующим службам - полиции или комендатуре - разобраться. На своей официальной странице он имеет право публиковать или комментировать свои решения. Публикация личных данных недопустима", - заявил Артур Сакунц корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница Нина Карапетянц считает, что премьер может публиковать фото о нарушениях карантина, но при условии ретуширования лиц. "Зачем сообщать всему миру, что человек был в банке, платил по кредиту?" - отметила Нина Карапетянц.

Пашинян оправдывает себя тем, что использует фото и видео, размещенные в свободном доступе, указала правозащитница. "Он сказал, что если в настройках Facebook для просмотра публикаций открыт доступ для всех пользователей, то он вправе перепостить ее. Да, это так, но он еще сопровождает собственным комментарием репост, что становится причиной оскорблений в комментариях. Мог спокойно отправить в полицию сведения о нарушениях, которая бы нашла и оштрафовала нарушителя", - заключила Карапетянц.

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