05 июня 2020, 20:20

Четыре новые смерти от коронавируса зафиксированы в Азербайджане

От коронавирусной инфекции за сутки в Азербайджане скончались четыре пациента, выявлено 338 новых случаев заражения.

Как писал "Кавказский узел", в 4 июня в Азербайджане были выявлены 262 новых случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 72 пациента, скончались еще два пациента, после чего общее число умерших составило 78.

После рекордного роста числа инфицированных в Азербайджане власти решили запретить жителям Баку и других крупных городов с 6 июня по утро 8 июня выходить из дома, и приостановить работу общественного транспорта и большинства предприятий. О принимаемых против коронавируса мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.  

За минувшие сутки в Азербайджане выявлены 338 новых случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 134 пациента. Скончались еще четыре пациента 1940, 1972 и двое 1957 годов рождения, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение оперативного штаба при кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлены 6860 случая заражения коронавирусом. Вылечились с начала пандемии 3871 человек, 82 скончались, 2907 продолжают лечение в больницах специального режима. Состояние 66 госпитализированных тяжелое, 73 – средней тяжести. С начала пандемии было проведено 328 385 тестов на коронавирус.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Треть новых случаев заражения COVID-19 пришлась на Армению", "Власти Грузии отчитались о выздоровлении 80% пациентов с СOVID-19", "15 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Армении".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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