Жесткий карантин анонсирован в крупных городах Азербайджана на выходные

04 июня 2020, 19:08

Жителям Баку и других крупных городов с 6 июня по утро 8 июня будет запрещено выходить из дома, работа общественного транспорта и большинства предприятий будет приостановлена, объявило правительство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, он продлен до 15 июня. Жители страны обязаны носить медицинские маски в общественных местах. При этом с 27 апреля возобновили работу магазины и ряд предприятий сферы услуг.

О принимаемых против коронавируса мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.

Жесткий карантин вводится в четырех городах и Апшеронском районе

Кабинет министров 4 июня принял постановление "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района". Премьер-министр Азербайджана Али Асадов объявил, что с 00:00 6 июня (23.00 мск 5 июня) до 06:00 8 июня будет действовать "жесткий карантинный режим". Решение принято по причине роста числа случаев заражения, говорится в обращении к гражданам, распространенном пресс-службой правительства. "Если число случаев заражения будет увеличиваться в других городах и регионах, жесткие меры будут применены и там", - подчеркнул Асадов.

Согласно постановлению, в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани, а также Апшеронском районе, который входит в агломерацию Большого Баку, приостанавливается торговля, работа предприятий сферы услуг и иных предприятий. Исключения сделаны для больниц и станций скорой медицинской помощи, социальных учреждений. Запрет также не касается предприятий коммунального обслуживания, производства и снабжения электроэнергией, услуг связи, телерадиовещания, непрерывных производств.

Ездить на личном транспорте запрещено, работа общественного транспорта также прекращается. Грузоперевозки продолжатся. Всем, кто не занят в сферах, где работа разрешена, запрещается покидать места пребывания, за исключением угрозы и жизни и здоровью. Покинуть жилище можно будет только на машине скорой помощи. В похоронах можно участвовать лишь близким родственникам и тем, кто получил соответствующее разрешение от МВД, перевел корреспондент "Кавказского узла" обращение правительства.

В свою очередь, Оперативный штаб при Кабинете министров предписал государственным органам в районах действия жесткого карантина 5 июня работать до 14.00 (13.00 мск).

Еще в марте парламент Азербайджана установил для физических лиц штрафы за нарушение карантина в размере от 60 до 120 долларов, нарушителям также грозит до 30 суток ареста. Если нарушение повлекло распространение заболевания или хотя вызвало такую угрозу, положен штраф до 3000 долларов или до трех лет заключения. В случае гибели людей максимальное наказание составляет пять лет заключения.

За сутки скончались два пациента с COVID-19

За минувшие сутки в Азербайджане выявлены 262 новых случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 72 пациента. Скончались еще два пациента, 1960 и 1963 годов рождения, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлены 6522 случая заражения коронавирусом. Вылечились с начала пандемии 3737 человек, 78 скончались, 2707 продолжают лечение в больницах специального режима. Состояние 61 госпитализированного тяжелое, 78 – средней тяжести. С начала пандемии было проведено 322 574 тестов на коронавирус.

Ранее, 3 июня, на брифинге членов Оперштаба глава Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП) Рамин Байрамлы заявил, что после смягчения карантина "многие не стали соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные средства дыхательных путей. Это привело к резкому росту числа заболеваний". Он подчеркнул, что теперь количество новых случаев заражения значительно превосходит число выздоравливающих.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".