Волгоградская область опередила Ростовскую по суточному приросту случаев COVID-19

01 июня 2020, 16:14

Лидером в Южном федеральном округе по подтвержденным за сутки случаям заражения коронавирусом стала Волгоградская область, где их 189. Число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в ЮФО достигло 15 896 заражений, а смертей - 130.

Как сообщал "Кавказский узел", к 31 мая в Южном федеральном округе скончались от коронавируса 128 человек, общее число случаев заражения достигло 15 268. Как по суточному приросту, так и по общему числу инфицированных в округе лидировала Ростовская область.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Наибольшее число новых случаев заражения зафиксировано в Волгоградской области - 189. Этот регион ненамного опередил Ростовскую область, где 184 новых случая. Эти регионы заняли соответственно седьмое и восьмое места по суточному приросту зараженных среди всех регионов РФ, указано на сайте Роспотребнадзора России. В Астраханской области суточный прирост составил 131, в других регионах ЮФО он значительно ниже: в Краснодарском крае - 84, в Адыгее и Калмыкии – по 20, сообщается на сайте ведомства.

Общее число зараженных в Южном федеральном округе выросло за сутки на 628. Темпы распространения вируса растут, поскольку сутками ранее в ЮФО был только 551 новый случай заражения.

Всего с начала пандемии в Ростовской области насчитывается 4942 случая заражения, в Краснодарском крае – 3908, в Волгоградской и Астраханской областях – 3215 и 1883 соответственно, в Калмыкии - 1074, а в Адыгее - 874, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

По данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО - Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

За минувшие сутки скончались по одному пациенту в Астраханской и Волгоградской областях, общее число умерших от коронавируса в ЮФО достигло 130, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". Всего на сегодняшний день в Ростовской области зафиксировано 38 смертей, 32 – в Краснодарском крае, 20 – в Волгоградской области, 16 - в Астраханской, 15 - в Калмыкии. Меньше всего умерло от коронавируса в Адыгее – девять человек.

По числу выздоровевших лидирует Краснодарский край, где излечены от вируса 2748 пациентов. В Ростовской области выздоровели 1742 человека, в Волгоградской – 1031, в Астраханской – 937, а в Калмыкии и Адыгее – 510 и 394 соответственно.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приводятся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".