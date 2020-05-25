Медицинские работники в защитных костюмах. Фото: Kirill Zykov/Moscow News Agency/Handout via REUTERS

25 мая 2020, 14:38

Оперштаб сообщил о двенадцатой смерти от COVID-19 в Кабардино-Балкарии

Число жертв коронавируса в Кабардино-Балкарии выросло после смерти 71-летнего пациента, с начала пандемии в республике зафиксированы 2334 случая заражения.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 мая число умерших в Кабардино-Балкарии, по данным местного оперативного штаба, достигло 11. С начала пандемии был зафиксирован 2251 случай заражения, причем выздоровели лишь 567 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки от COVID-19 скончалась двенадцатая пациентка, 1949 года рождения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в Оперативном штабе.

Число случаев заражения выросло на 83 и составляет на сегодня 2334. Выздоровели 588 зараженных, в больницах проходят лечение 655 пациентов. Только за сутки были госпитализированы 65 человек. 40 пациентов находятся в реанимации, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На дому проходят лечение 475 человек, в том числе 53 ребенка. У 603 зараженных, в том числе у 229 детей, болезнь протекает бессимптомно. Кроме того, под  медицинским наблюдением находятся 1843 человека, контактировавших с инфицированными. 49 человек изолированы в обсерваторах. С начала пандемии проведены 36103 теста на коронавирус, передал корреспондент "Кавказского узла" информацию Оперативного штаба.

Информация о 2334 случаях заражения и 588 выздоровевших содержится и в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Однако в графе "умерло" там указаны только восемь человек. На сайтах управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии и республиканского Минздрава к 14.38 мск не появилось обновлений о числе смертей от коронавируса на сегодняшний день.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число умерших от коронавируса выросло в СКФО за счет Дагестана и Северной Осетии", "Мусульмане в Кабардино-Балкарии прислушались к призыву отметить Ураза-байрам дома", "Два человека умерли от коронавируса на Ставрополье".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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