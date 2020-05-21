Число смертей от COVID-19 в Армении достигло 70

21 мая 2020, 12:00

Три пациента умерли в Армении за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Число инфицированных достигло 5606 человек.

Как сообщал "Кавказский узел", к 20 мая число смертей от коронавируса в Армении выросло до 67, а случаев заражения - до 5271.

Первый случай инфицирования в Армении власти страны подтвердили 1 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

За минувшие сутки в Армении от COVID-19 скончались трое мужчин в возрасте 64, 65 и 90 лет. "У всех трех пациентов были сопровождающие хронические болезни", - сказано в сообщении на странице Минздрава в Facebook.

Всего за период пандемии в Армении умерли 70 человек. Еще 27 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли по иным причинам, сказано в сообщении на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

"За прошедшие сутки зарегистрированы 335 новых случаев заражения коронавирусом. Число подтвержденных случаев заражения достигло 5606. Выздоровели за сутки 162 пациента, за период эпидемии - 2581 человек. Число активных больных составляет 2928. Проведено 45 822 тестирования", - сказано в сообщении центра, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".