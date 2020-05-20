Женщины на улице Еревана. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

20 мая 2020, 12:25

Три жителя Армении скончались от COVID-19 за сутки

Число жертв коронавируса в Армении достигло 67, а количество случаев заражения выросло до 5271, сообщил сегодня Минздрав страны.

Как сообщал "Кавказский узел", к 19 мая число умерших от коронавируса в Армении составило 64, а зараженных с начала пандемии - 5041. Это наихудшие показатели среди всех стран Южного Кавказа.

Первый случай инфицирования в Армении власти страны подтвердили 1 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки умерли три пациента - мужчины 65, 68 и 78 лет, информировал Минздрав Армении. "У всех трех пациентов были сопутствующие хронические болезни. За прошедшие сутки зарегистрированы еще две смерти инфицированных COVID-19, однако причиной их смерти стали иные болезни", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение, размещенное на странице ведомства в Facebook.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 67. Еще 27 зараженных скончались по иным причинам и не были включены в общую статистику жертв коронавируса.

За минувшие сутки зарегистрированы 230 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии их 5271. "Выздоровели 255 пациентов, всего выздоровели 2419 человек. Число активных больных составляет 2758. Проведены 44 071 тестирований", - передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Национального центра.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Штрафы за нарушение масочного режима снижены в Армении", "Село в Армении закрыто на карантин из-за коронавируса", "Карантин снят в девяти селах Болнисского района Грузии".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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