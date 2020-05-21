Врачи сочли оправданными ограничения на прогулки для детей в Чечне

21 мая 2020, 01:49

Прогулки и уличные игры детей во время эпидемии более опасны, чем их пребывание дома, прокомментировали видео с прячущимися от патруля подростками в Чечне врачи.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях опубликованы ролики с прячущимися от полицейских детьми в Чечне. Многие из пользователей Instagram высказались в комментариях под видео за соблюдение режима изоляции. Жители республики, опрошенные "Кавказским узлом", считают, что карантин в республике затянулся.

Видео, на котором группа детей прячется от проезжающего мимо автомобиля патрульной полиции, опубликовано на странице паблика chp.chechnya в Instagram 15 мая. 27 апреля на Youtube-канале The Caucasus Post был опубликован 30-секундный ролик "В Чечне детей с улиц разгоняют по домам на полицейских машинах". На видео видно, как около 10 детей, играющих на площадке, быстро разбегаются по сторонам, заслышав звуки сирены и объявление в громкоговоритель. Также на видео появляется полицейский автомобиль, заезжающий во двор.

Очередное видео, на котором группа детей заходит в подъезд многоквартирного дома, в то время как рядом проезжает патрульная машина с включенными проблесковыми маячками, опубликовано вечером 20 мая в группе Chp.chechenya (101 тысяч подписчиков) в Instagram. На кадрах также видно бегущего со стороны детской площадки к подъезду мальчика. В описании к видео не указано, где и когда оно было снято. Видео за пять часов набрало 29 120 просмотров, по состоянию на 1.25 мск сегодня.

Большинство пользователей соцсети оставили шуточные сообщения и смайлики в комментариях на русском языке. «Беги, Вася, беги», - написал vaditel_goda.

Другие комментаторы выразили сочувствие детям, которые вынуждены прятаться из-за ограничений. «Дожили, бедные детишки», - посочувствовал pitula1324. «Бедные дети», - написал другой пользователь salli0607. «Потом извиняться будет», - прокомментировал umarovich95.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. К 27 апреля прокуратура республики насчитала 42 нарушителей режима самоизоляции, которым грозят крупные денежные штрафы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Прогулки детей во время эпидемии лучше организовать за городом

Дети находятся в зоне риска заражения коронавирусом, поэтому лучше ограничить их общение на улицах городов, считает московский врач-терапевт Ирена Нерсесова. По ее словам, досуг детей в условиях эпидемии лучше организовывать за городом.

«Вирус может поразить всех, в том числе и детей. Лучше организовать их досуг не в городах, где большое количество людей. Если есть возможность отправиться за город, то это будет лучше для ребенка и его родителей. Солнце, свежий воздух улучшают, помогают организму, в том числе и детскому, но если есть большое количество концентрации вируса, то в этом случае хороший иммунитет не гарантирует защиту от коронавируса», - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» врач ситуацию, касающуюся видео с прячущимися от полицейских детей в Чечне.

По ее словам, дети могут легче перенести коронавирус, но при этом заразить пожилых людей, которые не смогут справиться с болезнью.

«Для детей смертельного риска в целом нет. Они могут и не понять, что перенесли вирус. Но они могут заразить окружающих себя пожилых людей, что достаточно опасно. Поэтому лучше оставаться дома, не играть в местах, где много людей. В этом плане ограничения и жесткие меры дают результат, и в больницах появляются меньше пациентов, чем могло бы быть в случае отсутствия жёсткого контроля»,- отметила Нерсесова.

Он также отметила, что полный запрет на прогулки не может быть опаснее для здоровья детей, чем прогулки с риском заразиться. «Запрет на прогулки временный. Заражение коронавирусом и цепная передача вируса намного опаснее, чем сидеть дома и никуда не выходить», - заключила врач.

По данным на 20 мая, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Чечне достигло 1005, количество умерших - 11. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С этим мнением солидарен и молекулярный биолог, биоинформатик Андрей Макаров. По его словам, если есть задача не допускать распространения вируса, то играть на улице рискованно для детей и их родных.

«Чем крепче иммунитет у ребенка, тем больше вирусных частиц необходимо для заражения. Но крепкость иммунной системы в большей степени врождённое свойство, если, конечно, не рассматривать случаи различных патологий. Дети могут переносить коронавирусную инфекцию бессимптомно, быть носителями вируса, но бессимптомно и заражать других. Поэтому и ограничивают детские школы, сады, чтобы дети не передавали вирус старшим. Дети, играя на улице, могут подцепить вирус. У детей, скорее всего, все пройдет достаточно легко, а вот у их родителей, бабушек и дедушек – нет», - пояснил корреспонденту «Кавказскому узлу» Макаров.

«В условиях коронавируса если дети играют на улице в городе, от этого практически никакой пользы, но зато (существует) риск для их здоровья и здоровья их родных. Кроме этого у детей тоже бывают хронические заболевания - астматики, диабетики и так далее, для которых вирус может быть смертельным. Играть лучше за городом, на природе, в местах, удаленных от крупных населенных пунктов», - отметил Макаров.

7 мая спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что жительницы республики пользуются тем, что местные силовики не задерживают их за нарушение карантина, теперь за это будут отвечать мужчины из их семьи. Жители Чечни раскритиковали Даудова за ссылку на местные обычаи в правовом вопросе.

Юрист пояснил зоны ответственности родителей и детей при нарушении режима самоизоляции

Ответственность за нарушение введенных ограничений несут родители, если ребенок не достиг 16 лет, сообщил юрист, старший партнер Апологии протеста Александр Передрук. По его словам, согласно статьи 2.3 КоАП России, начиная с 16 лет, подросток сам несет административную ответственность.

"Если ребенок достиг 16 лет на момент совершения противоправного деяния, то в таком случае он может быть привлечен к ответственности. Такие дела рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Если правонарушение, предусмотренное статьей 20.6.1 КоАП России, совершено ребенком в возрасте до 16 лет, то в таком случае его нельзя привлечь к административной ответственности», - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист.

Статья 20.6.1. КоАП РФ - "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" - предусматривает до 30 тысяч рублей штрафа по части первой, и до 50 тысяч рублей - по части второй.

По его словам, есть случаи, когда родитель все-таки может нести ответственность за содеянное несовершеннолетним – если родители не осуществляли надлежащий контроль за ребенком.

«Родители могут быть привлечены к административной ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП России). В таком случае им грозит предупреждение или административный штраф от 100 до 500 рублей",- уточнил Передрук.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".