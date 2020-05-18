Прокуратура заинтересовалась жалобами врачей в Буйнакске

18 мая 2020, 07:53

Сотрудники прокуратуры начали проверку сообщения о невыплате стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусом пациентами врачам скорой помощи в Буйнакске.

Как писал "Кавказский узел", более 40 медработников в Дагестане умерли с начала эпидемии коронавируса, сообщил 16 мая глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в беседе с политологом Русланом Курбановым. Врачей, ставших жертвами коронавируса, не следует ставить в один ряд с обычными пациентами, умершими от COVID-19, отметили пользователи Instagram. Не все медицинские сотрудники, скончавшиеся за период пандемии коронавируса в Дагестане, имели диагноз COVID-19, уточнил представитель Минздрава республики.

К 17 мая число зараженных в регионах Дагестане выросло за сутки на 91 и достигло 3371, 29 пациентов умерли. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Организована проверка о нарушениях прав медицинских работников в Буйнакске при начислении заработной платы и стимулирующих выплат, сообщила 17 мая прокуратура Дагестана на своем сайте. Поводом для проверки, послужили сообщения в сети Интернет, отмечает ведомство.

Видеообращение медработников было размещено 17 мая на канале VayBay TV в Youtube. Девять человек, которые представились работниками станции скорой помощи Буйнакска, заявили, что не получили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусом. "Из 150 человек (надбавки) получили только 31 человек, и то не полную сумму. Мы весь апрель работали с рискуем заражения коронавирусной инфекцией", - говорится на видео. По данным на 7.40 мск сегодня видео посмотрели 23 раза.

Выплаты, согласно постановлению правительства России, получили 47 из 151 сотрудника станции скорой помощи в Буйнакске, подтвердил сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана. В документе говорится, что "выплаты получают работники, оказавшие помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом", - приводит слова сотрудника ведомства ТАСС.

Медработникам им должны заплатить и за работу с теми пациентами, коронавирус у которых не подтвержден, написало со ссылкой на дежурного фельдшера и председателя профкома медучреждения Бажиму Пахуртдинову издание.