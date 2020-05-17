Жители Чечни пожаловались на принуждение к участию в субботнике

17 мая 2020, 18:32

Работников бюджетных учреждений обязали принять участие в уборке мусора и побелке деревьев вопреки ограничениям из-за пандемии COVID-19, рассказали жители Урус-Мартановского района. Режим самоизоляции "проходит с пользой", прокомментировал субботник глава района.

Как писал "Кавказский узел", с 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь шесть часов в неделю. Нарушителей карантина будут, в частности, принуждать к уборке улиц, заявил Рамзан Кадыров. Силовики проводят в Чечне рейды, выявляя нарушителей карантина. Задержанным жителям Гудермеса силовики также пригрозили отправкой на общественные работы, сообщила 16 мая ЧГТРК "Грозный".

К утру 17 мая в Чечне зарегистрировано 943 случая заражения коронавирусом, из них 25 – за последние сутки. Девять пациентов с коронавирусом скончались в республике с начала пандемии. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

16 мая в Урус-Мартановском районе прошел субботник, участие в котором было обязательным, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница одной из местных бюджетных организаций Малика.

"Начальство предупредило, что участие обязательное, и что это указание руководства. Собрали и вывезли мусор, побелили деревья, мужчины скашивали траву и убирали высохший кустарник. Сейчас вроде как жесткий карантин действует, но субботник почему-то организовали", - рассказала женщина.

О вынужденном участии в субботнике рассказал и другой работник бюджетного учреждения, Ваха. "Из-за карантина улицы немного пришли в запустение, у трасс и на тротуарах трава проросла, мусор кое-где скопился. Вчера (16 мая) нас отправили на субботник. Карантин карантином, а субботники, оказывается, нужно проводить. Задавать какие-то вопросы было бессмысленно", - сказал Ваха корреспонденту "Кавказского узла".

Субботники для очистки улиц от мусора и благоустройства придорожных территорий проводятся по указанию руководства района, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии Урус-Мартана. "Работники организаций и предприятий, а также активисты приводят в порядок закрепленные за ними территории. Все необходимые меры предосторожности на местах неукоснительно соблюдаются", - заверил он.

Субботники в Урус-Мартановском районе проходят "в рамках поручения главы региона", сообщил глава районной администрации Валид Абдурешидов. "Призываем жителей поддерживать чистоту улиц, территорий, прилегающих к домовладениям. Режим самоизоляции проходит в районе с пользой", - привело 16 мая слова Абдурешидова ИА "Грозный-информ".

Напомним, что на субботник, который вопреки режиму самоизоляции прошел в Кабардино-Балкарии, отреагировала Генпрокуратура России. Республиканскому надзорному ведомству было поручено проверить обоснованность субботников во время пандемии коронавируса. "По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - заявила 22 апреля Генпрокуратура.

Жители Чечни и ранее жаловались на принуждение к участию в субботниках, в том числе уже после того, как 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Так, 16 марта местные жители рассказали, что чиновников, сотрудников школ и школьников принуждают к участию в массовых субботниках на фоне ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".