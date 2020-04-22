Прокуратура заинтересовалась проведенными в Кабардино-Балкарии субботниками

22 апреля 2020, 19:02

Вопреки режиму самоизоляции в Кабардино-Балкарии прошли субботники, виновные будут наказаны, заявила Генпрокуратура России.

Как информировал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии с 31 марта действует режим самоизоляции. С 30 марта закрыты торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки. Запрет на работу местных организаций продлен до 26 апреля.

Число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии за сутки увеличилось на 23 и достигло 193. Один пациент умер, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Генеральная прокуратура России поручила ведомству в Кабардино-Балкарии проверить "обоснованность проведения субботников в условиях распространения коронавирусной инфекции". "По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры. Сколько было субботников, когда и где они проходили, не уточняется.

Речь идет о видеоролике, на котором сотрудники администрации одного из муниципалитетов убирают территорию, информировал сегодня "Интерфакс".

Субботник прошел в Прохладном. Чиновники местной администрации заявили, что в нем участвовали не сотрудники бюджетных организаций, а работники муниципального предприятия по благоустройству города. "Если не выбрасывать мусор и не проводить такую работу, то весь город превратится сами понимаете во что", - процитировал 21 апреля сообщение представителя мэрии Life.

На видео, которым сопровождается публикация, группа людей красит бордюры. Часть из них в масках, часть нет. "Самоизоляция у нас а тут толпы людей контактируют!" - возмущается автор видео.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций в связи с пандемией указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".